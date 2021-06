Salinas. La llaman la ’Prueba Pre Competencia’ y no se refiere a calentar para correr o saltar, patear o bracear, disparar o lanzar.

Pero es muy importante para eventualmente cabalgar o navegar, luchar o pelear, anotar, remar, patinar y todas las acciones que hará la delegación Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que inician competitivamente el 22 de julio.

La Prueba Pre Competencia es para todos los atletas de la delegación y se realiza en el centro de Salud Deportiva y Ciencias del Ejercicio, Sadce, en el Albergue Olímpico, en donde una batería de doctores atienden a los atletas.

La taekwondoista Victoria Stambaugh se sometió el miércoles a la evaluación y salió con su pasaporte médico ponchado.

“Estoy lista. Todo fue bien en el examen físico y ya estoy lista para pelear”, dijo Stambaugh, quien se ha sometido a seis operaciones de rodilla en los últimos siete años.

Allí se le hacen evaluaciones físicas o emocionales a los atletas y se le crea un expediente médico que detalla, entre otros elementos, los medicamentos tomados que los atletas le informan a los médicos en la cita.

Las evaluaciones físicas y emocionales son importantes, aunque el atleta de la delegación que llega a la Prueba Pre Competencia ya está preparado física y mentalmente para competir.

Uno de los puntos en agenda más importante de la Prueba Pre Competencia es la entrevista del médico al atleta en cuanto a qué medicamentos ha tomado el atleta y qué condiciones padece para documentarlas para el uso del equipo médico que acompañará.

“Hemos recibido atletas y seguimos en el proceso. Se supone que lo hagan seis semanas antes de la competencia. Lo ideal es que antes de la competencia los tengamos aquí porque sacamos una información tremenda. Por ejemplo, medicamentos que están usando. El dopaje ahora es muy estricto y un atleta puede perder una medalla”, dijo el doctor José Correa, médico de familia y con una certificación en Medicina Deportiva.

“Es importante que se entrevisten con nosotros porque hay medicinas que puede dar positivos en un dopaje y no necesariamente son terapéuticas. Entonces nosotros tenemos que variar eso. Tenemos atletas que no son como ella (Stambaugh), que es completamente saludable; personas que tienen condiciones, como el bolos, que usan medicamentos hiperintensivos que no se permiten en el dopaje, que son prohibidos y los tenemos que cambiar”, agregó Correa.

En los Juegos Panamericanos Lima 2019 surgió el positivo del atleta boricua de bolos, Jean Pérez, quien perdió su medalla de oro conquistada en esa competencia. Pérez admitió que estaba tomando un medicamento para una condición de salud y que no lo informó a los médicos de la delegación.

Melissa Mojica fue una de las primeras atletas que tuvo Covid-19. ( Juan Luis Martínez Pérez )

Esta Prueba Pre Competencias para Tokio 2020 ha tomado mayor importancia este año dado los casos de Covid-19 que han sufrido varios casos en atletas de la delegación, como la judoka Melissa Mojica y el semifondista Wesley Vázquez. Ambos atletas reconocieron sus casos, pero se desconoce si fueron los únicos ente 30 atletas que componen la delegación.

La situación del Covid es de mucha importancia en la Prueba Pre Competencia porque los contagiados son tratados con medicamentos como esteriodes para bajar la inflamación pulmonar, cardiovascular o cerebral que puede causar el virus. Y el esteroide es, naturalmente, un medicamente prohibido en el deporte olímpico, entre otros.

Tanto Mojica y Vázquez fueron atendidos en Sadce.

El doctor Correa dijo, sin mencionar atleta alguno, que los casos de Covid que vieron en Sadce ocurrieron distantes a los Juegos, lo que no crea problemas.

“Hemos tenido que evaluarlos y ver cómo quedaron luego de la condición. Esa comunicación ha sido de cerca. Dependiendo del momento en que le dio, pues es más importante. Si es reciente es que surge el problema en el caso de los medicamentos que les dieron para el Covid. A los que ya le dieron casi todos están recuperando”, dijo.

La World Anti Doping Agency (WADA) ha mantenido una actualización sobre el posible efecto del Covid en el dopaje. Ha informado que las vacunas disponibles contra el Covid no representan un problema para el dopaje, más allá del posible contagio por el contacto en entre el atleta y el personal de laboratorio.

La delegación de atletas de Puerto Rico está vacunada en su gran mayoría.

La WADA mantiene como responsable al atleta de tener al día su récord médico en caso de haber sido tratado por Covid. De ser en afirmativo su tratamiento, el atleta debe tener al día el certificado llamado Relevo por Uso Terapéutico.

Sadce pertenece a la Universidad de Puerto Rico y está al día con el tratamiento de los atletas con lesiones o con equipo para hacer exámenes de fisiología que ayudan al atleta modificar su preparación para un mejor rendimiento.

En estos días, lo idea es la visita del atleta clasificado para actualizar su récord médico, recordó Correa.

“Si el atleta llega muy tarde a nosotros o no se informan, se nos hace difícil. Cuando está en la prueba (competencia) es tarde. Es bien importante que nos visiten para que nosotros también nos preparemos sobre cómo tratarlos allá (Tokio)”, dijo.