Madrid. Los siete aspirantes a presidir el Comité Olímpico Internacional (COI), entre ellos el español Juan Antonio Samaranch, afrontarán este jueves en Lausana (Suiza) su única oportunidad de presentar sus programas ante la asamblea del organismo y seducir a los miembros de la asamblea que el 20 de marzo votarán para elegir al máximo dirigente del deporte mundial.

La lista de aspirantes la completan el británico Sebastian Coe, el francés David Lappartient, el japonés Morinori Watanabe, el jordano Feisal al Hussein, el sueco-británico Johan Eliasch y la zimbabuense Kirsty Coventry, que aspira a convertirse en la primera mujer al frente del Comité.

El ganador de las elecciones sucederá al alemán Thomas Bach y se convertirá en el décimo presidente del COI, entidad fundada en 1894 y responsable de la organización de la mayor cita deportiva universal, los Juegos Olímpicos.

La presentación en Lausana estará sujeta a numerosas restricciones que la alejan de una campaña electoral al uso.

Será a puerta cerrada y los asistentes deberán entregar sus dispositivos móviles antes de entrar. Cada aspirante dispondrá únicamente de 15 minutos para resumir su programa, que ya fue hecho público en diciembre. No habrá después turno de preguntas y ningún candidato podrá presenciar la intervención de sus rivales.

El orden se determinó por sorteo. Empezará Al Hussein y seguirán Lappartient, Eliasch, Samaranch, Coventry, Coe y Watanabe.

Al término de cada presentación, el candidato tendrá diez minutos para responder a los medios de comunicación.

Coincidencias básicas

El programa de los siete candidatos presenta coincidencias en asuntos básicos como la necesidad de mantener la neutralidad e independencia del Movimiento Olímpico, la conveniencia de dar más voz a los deportistas, el compromiso con la lucha contra el dopaje y a favor de la igualdad, la sostenibilidad y los valores olímpicos y la necesidad de aumentar los ingresos.

Pero también coinciden expresamente la mayor parte de ellos en su deseo de devolver a la asamblea olímpica (Sesión) la decisión sobre la sede de los Juegos Olímpicos, preferentemente con una elección entre varias candidatas. Actualmente, es solo la Comisión Ejecutiva la que elige una ciudad y el pleno se limita a votar para ratificarla.

“Los miembros deben decidir la selección de la ciudad anfitriona. La Comisión de Futuras Sedes deberá seguir prestando ayuda a cada candidato para desarrollar el mejor proyecto posible. La lista definitiva de candidatas idónea debe ser sometida a la opinión de la Sesión”, sostiene Samaranch en su programa.

También coinciden la mayoría en el deseo de elevar la edad de jubilación de los miembros del COI a los 75 años, frente a los 70 de ahora.

Hay un acuerdo casi unánime respecto a la participación olímpica de las deportistas transgénero, en el sentido de proteger el deporte femenino.

Propuestas novedosas

En cuanto a los premios económicos para los deportistas olímpicos, Sebastian Coe (presidente de World Athletics) es el más claramente partidario: “Desarrollaré programas que les permitan compartir los ingresos comerciales que ayudan a generar, dándoles poder como socios, no sólo como participantes”.

Cambiar las fechas de los Juegos para que más ciudades puedan organizarlos pese a las consecuencias de la crisis climática, como subraya Al Hussein, es otra propuesta en la que coinciden varios de los candidatos.

Pero es Watanabe, presidente de la Federación Internacional de Gimnasia, quien concurre con dos propuestas rompedoras: la celebración de los Juegos de forma simultánea en cinco ciudades de cinco continentes, cada una a cargo de diez deportes, y la transformación del COI en un organismo bicameral en cuya Cámara de Representantes estarían todos los presidentes de los comités olímpicos nacionales y de las federaciones internacionales.

Juan Antonio Samaranch Jr., actual vicepresidente del COI, es candidato al puesto. Su padre, ya fallecido, fue presidente del organismo entre el 1980 y el 2001. ( Mark Schiefelbein )

Samaranch, un gran comunicador

Juan Antonio Samaranch, hijo del que fuera presidente del COI entre 1980 y 2001, es probablemente quien mejor rendimiento podrá obtener de sus 15 minutos de mitin. Excelente comunicador, cercano en el trato y muy eficaz en la exposición de tesis, también es el más veterano miembro del COI entre los candidatos (desde 2001) y quien mejor conoce los intereses de sus compañeros.

En su contra, no puede presumir de haber sido campeón olímpico como Coe (atletismo) o Coventry (natación), ni de haber presidido una federación internacional, como Coe (atletismo), Lappartient (ciclismo), Watanabe (gimnasia) y Eliasch (esquí). Pero sí de su currículum como hombre de negocios y experto en finanzas, un punto esencial en la gestión del olimpismo actual.

“En un mundo tan complejo, en el que la relación con el mundo del dinero y de los negocios es indispensable para financiar el deporte, necesitas mucha experiencia, mucha perspectiva y buen juicio. Y yo creo que tengo esa experiencia. No he sido atleta olímpico, ya me hubiera gustado, pero me he dedicado también a cosas que son muy relevantes para lo que tiene que hacer hoy un presidente del COI”, dijo a EFE el candidato español.

Samaranch está en Lausana desde hace dos días, “con excelente ánimo” y “muy confiado” en sus posibilidades, indicaron fuentes de su entorno. Este miércoles participó en un ensayo de la presentación (en inglés y en francés, los únicos idiomas permitidos) en la misma sala donde se llevará a cabo, en la Casa Olímpica, la sede del COI.