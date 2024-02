Las Vegas. Los Chiefs de Kansas City lo han vivido. Y han ganado en dos oportunidades. De hecho, tienen el antecedente de haber vencido a los 49ers de San Francisco.

De todas las razones sobre por qué los Chiefs alzarán su tercer trofeo Lombardi en cuatro presencias en el Super Bowl durante los últimos cinco años — y hay de sobra, primero con el genio del quarterback Patrick Mahomes, la sagacidad del entrenador en jefe Andy Reid, la segunda mejor defensa de la NFL y el sentirse menospreciados — la experiencia está bien arriba en la lista.

Cuando enfrenten a los 49ers el domingo en la reedición de su victoria para consagrarse campeones hace cuatro años en Miami, el tight end de los Chiefs Travis Kelce será titular en su 22do partido de postemporada. Mahomes lo hará por 18va ocasión y el tackle defensivo Chris Jones tendrá su 16to.

No es únicamente cuestión de experiencia en los playoffs. Los Chiefs cuentan con roce en el Super Bowl. Y hay una diferencia. Los reflectores brillan más, la presión es más fuerte y las distracciones son abundantes, en la misma escala de la recompensa por el triunfo.

Ocho de los titulares en la línea ofensiva de los Chiefs formaron parte del equipo que derrotó a Filadelfia por el campeonato el año pasado en Arizona. También repiten ocho titulares del bloque defensivo. Harrison Butker sigue como el pateador y Tommy Townsend volvió para los despejes de balón.

Si se escudriña el plantel de 53 jugadores tras la final de conferencia, los Chiefs suman 66 apariciones en el Super Bowl; los 49ers tienen 16. El contingente de Kansas City acumula 48 anillos entre todos, mientras que los 49ers apenas tienen cuatro.

Los Chiefs tienen tanta experiencia que el safety Mike Edwards, el tackle izquierdo Donovan Smith, el receptor Justin Watson y el quarterback suplente Blaine Gabbert jugaron contra ellos en la derrota ante Tampa Bay en el Super Bowl de la temporada de 2020.

Como titular en su cuarto Super Bowl, Mahomes quedará empatado en el tercer puesto de la tabla histórica de la NFL para un quarterback, por detrás de Tom Brady y John Elway. Los otros cuatro incluyen a Terry Bradshaw, Joe Montana, Roger Staubach, Peyton Manning y Jim Kelly.

Todos están en el Salón de la Fama, salvo Brady, y es obvio que será exaltado dentro de poco.

“Creo que en lo que más he cambiado es tener una idea de lo que debo esperar”, dijo Mahomes esta semana al reflexionar sobre su primer Super Bowl hace cuatro años. “He crecido como quarterback, como líder y como persona, pero el poder tener un plan de acción para lo que acarrea la semana de un Super Bowl — prepararme para no jugar el Super Bowl antes del propio juego — es algo que espero sacarle provecho”.

En contraste, muchos de los pilares de los 49ers tienen cero experiencia en el Super Bowl.

Brock Purdy estaba en su segundo año en Iowa State, sin tener idea alguna que sería la última selección del draft de la NFL. El running back Christian McCaffrey era parte de un equipo mediocre en Carolina que acaba de despedir a su entrenador en jefe. El wide receiver Brandon Aiyuk recién había acabado su etapa universitaria en Arizona State.

Los Chiefs también son más avezados en su cuerpo técnico.

Reid dirige en su quinto Super Bowl para igualar a Tom Landry en el tercer puesto de todos los tiempos, quedando por detrás de Bill Belichick y Don Shula. Una tercera victoria le dejaría empatado con Bill Walsh y Joe Gibbs por detrás de Belichick y Chuck Noll.

Su coordinador ofensivo, Matt Nagy, tiene experiencia de entrenador en jefe y llevó a los Bears de Chicago a los playoffs. Steve Spagnuolo, coordinador de la defensiva, también ha sido entrenador en jefe y ha ganado campeonatos con varias franquicias, incluyendo como ayudante de Tom Coughlin con los Giants de Nueva York al final de la campaña de 2007,.

Tal vez los 49ers tienen un plantel superior, sacando al quarterback. Por algo han sido los favoritos en cada partido esta temporada. Por algo los Chiefs no eran los favoritos cuando ganaron de visitantes ante los Bills de Buffalo y los Ravens de Baltimore en las dos rondas previas.

Pero la experiencia es algo que no se ve en el papel. Y eso le sobra a los Chiefs.