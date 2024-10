Los nadadores Esmeralda “La Sirenita” Encarnación y Armando Renta aportaron dos medallas de oro al medallero puertorriqueño en los Cuartos Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales.

Ambos dominaron la primera división de la carrera de 400 metros libre. En la piscina del Centro Acuático Nacional (CAN), en la ciudad de Asunción, Paraguay, Encarnación se agenció el primer lugar al cronometrar 6:16.48 minutos superando a la mexicana Adriana Sotela, quien cronometró 6:19.65.

Mientras que Renta dominó cómodamente a sus contrincantes en la final con tiempo de 5:18.37. La medalla de plata cayó en manos de Jesús Flores, de Costa Rica, al registrar 5:47.27.

“Estaba nerviosa pero después me sorprendí porque vi muchas personas que me apoyaban de diferentes deportes. Lo más bonito era que me decían cosas lindas, de que podía lograrlo. Cuando estaba a punto de comenzar me puse seria y me concentré para hacer las ocho vueltas. Lo hago por los niños que están en sus casas, que no los sacan y que no se pueden expresar”, comentó Encarnación, quien se viralizó el pasado año al ayudar a una competidora de Arabia Saudita en plena carrera en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales celebrados en Alemania.

Por su parte, Renta expresó que “me siento muy orgulloso de dar todo de mi. Le doy las gracias a mi familia que me estaban viendo, y especial a mi mamá, que viajó a esta País para apoyarme. Lo hice por Puerto Rico y por una persona importante para mí, mi abuelo que lo está celebrando allá arriba”.

Ambos nadadores ganaron todas sus rondas preliminares.

Hasta el momento, la disciplina de la natación a aportado cinco medallas de oro, una de plata y dos metales de bronce.

Por su parte, la pareja de dobles unificados masculino de tenis de mesa de Johnell Torres y Jan González también ganó el primer lugar de la primera división al finalizar invictos, superando a los brasileños Gustavo Baliani y Michel Campos, con marcador de 11-7, 11-6 y 11-7, mientras que los siguientes dos encuentros superaron a los también brasileños Roberto Carvalho y Caguan Silva. El primer desafío ganaron 11-5 y 11-6, mientras que el segundo encuentro dominaron 11-6 y 11-7.

Además, la dupla de las hermanas María Vanessa y Adamaris Ayala se adjudicaron la medalla de plata de la primera división del tenis de mesa, en la categoría de dobles unificados femenina, al finalizar sus partidos de grupo con marca de dos victorias y dos derrotas. Las victorias fueron ante las brasileñas Mariana Cassiano y Sophy Pereira (11-3 y 11-5, y 11-5 y 11-3).

Mientras que los tenistas Christie Medina y Javier Salcedo finalizaron su participación en estos Juegos, ambos con medallas de bronce en la categoría de sencillos.