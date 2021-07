El atletismo boricua está como su hermana disciplina de boxeo: sufriendo el criterio de clasificación olímpica en base a ranking.

La natación boricua, sin embargo, se vio beneficiada por un criterio parecido la pasada semana, cuando dos nadadores con marcas mínimas B, Jarod Arroyo y Miriam Sheehan, recibieron invitaciones para competir en Tokio 2020. Son los atletas 35 y 36 en la delegación.

“Es horrible y totalmente injusto” - Rob Napolitano / Atleta boricua

El atletismo aún está a la espera que conocer si algún atleta se suma a la delegación en base al criterio de ranking de la World Athletics. Pero mientras más pasa el tiempo, más se reducen las posibilidades. El boxeo esperó en vano luego de la única clasificación por ranking de Yankiel Rivera.

El corredor de 1,500 metros, Rob Napolitano, ya se dio por vencido con el criterio de clasificación por ranking y reaccionó molesto con el sistema al que describió como “horrible” e “injusto”.

“Es horrible y totalmente injusto. Lo que amaba de este deporte es que era objetivo. Si hacía mejores tiempos, eras mejor. Así es que comenzó, pero ya no es así“, dijo.

El criterio por ranking es el segundo en la World Athletics. El primer criterio son los tiempos o marcas mínimas. El criterio por ranking es usado para llenar los cupos vacante. Por ejemplo, en 1,500 metros habían 45 cupos para Tokio 2020. De esos, 37 fueron llenados por atletas con marcas mínimas y ocho por criterio de ranking.

En los 1,500 metros, Napolitano hizo este año mejor tiempo (3:35.68) que los ocho atletas que clasificaron por ranking. Esos ocho atletas registraron este año tiempos que estuvieron al menos dos segundos por debajo del mejor tiempo de Napolitano.

El 3:35.68 de Napolitano se quedó a .68 centésimas de un segundo de la marca mínima para los 1,500 metros.

“Unos cuantos corredores clasificados tienen tiempos que son tres segundos más lentos que el mío. Francamente, hay corredores clasificados que no son ni buenos”, dijo.

El brasileño Thiago André está clasificado a Tokio 2020 en los 1,500 metros como el clasificado número 40 en el ranking de la World Athletics. Su mejor tiempo este año es de 3:37.00, que es siete segundos más lento que el de Napolitano.

La razón por la que muchos atletas clasificaron con menor tiempo que Napolitano es que esos atletas compitieron en eventos que otorgaban más puntos para el ranking en comparación a los que Napolitano asistió.

El atleta ilustró que la competencia en que hizo 3:35.68 en Oregon, Estados Unidos, le dio 1,166 puntos para el ranking. Agregó que un evento en Europa dio 1,130 puntos, más 60 tantos de bonos, a un atleta que hizo 3:38.00.

El gerente de la delegación de atletismo de Puerto Rico en Tokio 2020, Víctor López, dijo que el sistema de clasificación en base a ranking “no tiene equidad” ni “balance”.

López explicó que el sistema no tiene equidad porque los eventos que otorgan más puntos para el ranking tienen sede en Europa, a donde se le hace complicado llegar a muchos corredores de otros continentes y beneficia a los atletas europeos locales.

“Porque estoy en Estados Unidos estoy en desventaja. Trato de llegar a esas carreras en Europa, pero el problema es que no tengo un auspiciador que me tenga en Europa. Y Puerto Rico me da un poco de dinero, pero no es mucho”, dijo Napolitano.

Ayden Owens hizo este año dos marcas en el décalo que están entre las mejores 10 del mundo este año. Sin embargo, no pudo clasificar por ranking a las Olimpiadas.

López agregó que el sistema de ranking no es balanceado porque el margen de punto es muy amplio a favor de las carreras de Europa versus las de América.

“Está bien que las carreras de la Liga Diamante den más puntos, pero, por ejemplo, una competencia de la NCAA, que es gran nivel, da 40 puntos solamente. Eso no es balanceado”, dijo López.

El atletismo clasificó por marcas mínimas a cuatro atletas: la vallista Jasmine Camacho-Quinn y semifondistas Wesley Vázquez, Ryan Sánchez y Andrés Arroyo.

La World Athletics cerró el martes pasado el periodo de clasificaciones. La Federación de Atletismo de Puerto Rico espera que la World Athletics depure las listas de clasificaciones para ver si surge una invitación.