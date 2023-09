La judoca María Pérez contó que tenía su celular lleno de llamadas y mensajes cuando despertó en la mañana del jueves en España, en donde está entrenando para participar en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Por el cambio de hora, se fue a dormir la noche antes sin conocer el resultado de la votación para seleccionar la abanderada de Puerto Rico para los Juegos Panamericanos Chile 2023.

Fue en la madrugada de España cuando la votación en la Casa Olímpica reflejó que había sido seleccionada.

Por eso, su teléfono estaba a reventar de mensajes y felicitaciones.

“Estoy súper contenta desde que me nominaron. Fue súper especial y no pensaba que iba a estar entre las abanderadas. Ayer (miércoles) fue un día de entrenamiento en España y me acosté a domir tranquila. Me levanté a las siete de la mañana y ví los mensajes. El presidente de la Federación de Judo me dijo que lo logramos. ¡No lo podía creer! Se me salieron las lágrimas porque han sido muchos años de mucha trayectoria y yo misma no me doy cuenta de cuánto he logrado”, dijo la atleta por vía Zoom en la presentación de la delegación de Puerto Rico este jueves en la Casa Olímpica en El Viejo San Juan.

PUBLICIDAD

Pérez ha sido medallista regional en San Salvador 2023, Barranquilla 2018, Mayagüez 2010, así como continental en Lima 2019 y Guadalajara 2011, además de en mundiales, en donde logró la plata en Budapest 2017. También ha sido dos veces olímpica en Río 2016 y Tokio 2020.

Pérez será abanderada en Santiago 2023 junto al arquero Jean Pizarro.

Porque se encuentra entrenando en España, la judoca no participó este jueves en la presentación de la delegación de Puerto Rico que verá acción en Santiago 2023. Pizarro sí estuvo presente y liderando la delegación, como lo debe hacer el 20 de octubre, cuando inauguran los Juegos.

Pero Pérez envió a sus colegas atletas presentes en la Casa Olímpica un saludo y un deseo de buena participación.

“Nos vemos allá pronto”, les dijo señalando a Chile.