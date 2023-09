El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) presentó ayer una delegación más amplia a la previamente anunciada para representar a la Isla en Chile en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, y además informó sobre una serie de incentivos económicos para los atletas.

Todo eso en una actividad que tuvo de invitada de manera digital desde España a la abanderada femenina de la delegación, la judoca María Pérez.

El Copur anunció que los medallistas en Santiago ganarán $6,000, $4,000 y $2,000 como bonificación por medallas de oro, plata y bronce ganadas en sus eventos. Los atletas de deportes de conjunto recibirá cada uno la cifra que le corresponda a la medalla que gane su equipo, detalló la presidenta del Copur, Sara Rosario.

“Ese dinero está en caja. Son fondos públicos. Es parte de lo que tenemos asignados en fondos públicos. Es una bonificación que muy bien se invierte en los atletas”, dijo Rosario.

La delegación aspira a superar las 24 medallas que logró la delegación que compitió en los Panamericanos Lima 2019.

Mientras, el Copur otorgó $422,000 en bonificaciones a los atletas por las medallas conquistadas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 en el verano, informó la directora de prensa de Copur, Tere Miranda. La delegación conquistó 96 medallas en esas Justas.

La delegacón se compone al momento de 224 atletas, anunció el Copur ayer, y comenzará a llegar a Santiago entre los días 16 y 17 de octubre. Será la décimo octava delegación boricua en Juegos Panamericanos, incluyendo la anfitriona en la edición San Juan 1979.

La cifra de atletas anunciada este jueves tiene 10 atletas más en comparación a la lista que presentó el Copur hace dos semanas. La cantidad de atletas no aumentará hoy cuando el Copur someta al comité organizador de Santiago 2023 la lista nominal de atletas.

“Los 224 que se presentaron hoy son los 224 que participaran”, dijo Rosario.

Rosario explicó que el aumento en la cifra corresponde al equipo al Equipo Nacional de baloncesto masculino que en la primera presentación estaba “bajo evaluación”.

El abanderado y arquero Jean Pizarro saluda sus colegas atletas. ( David Villafañe/Staff )

Ese equipo no tiene aún el listado de jugadores con nombre y apellidos.

Los Juegos inauguran el 20 de octubre y allí estará gran parte de la delegación liderada por los abanderados, Pérez y el arquero Jean Pizarro.

“Estoy súper contenta desde que me nominaron. Fue súper especial y no pensaba que iba a estar entre las abanderadas. Ayer (miércoles) fue un día de entrenamiento en España y me acosté a dormir tranquila. Me levanté a las siete de la mañana y ví los mensajes. El presidente de la Federación de Judo me dijo que lo logramos. No lo podía creer. Se me salieron las lágrimas porque han sido muchos años de mucha trayectoria y yo misma no me doy cuenta de cuánto he logrado”, dijo Pérez, desde España.

Mientras, Pizarro dijo a Primera Hora el miércoles que ser seleccionado le hacia cumplir un sueño que comenzó a gestar cuando estuvo cerca de José Juan Barea cuando éste cargó la bandera frente a su público en Mayagüez 2010.

Los abanderados fueron seleccionados el miércoles.