Más de 200 atletas participaron este domingo en la sexta edición del evento Triathlon-Sprint Edition, celebrado en la Playa de Puerto Nuevo, en Vega Baja.

El alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina, felicitó a todos los participantes, ganadores y al público que apoyó el evento deportivo.

Vega Baja es sede de grandes eventos en Puerto Nuevo, donde el Programa Bandera Azul de la Organización Pro Ambiente Sustentable (OPAS) ha otorgado consistentemente la prestigiosa distinción Bandera Azul Internacional para la temporada 2025-2026, que se extiende del 1 de noviembre de 2025 al 31 de octubre de 2026.

Desde 2018, el centro turístico vegabajeño ha sido reconocido continuamente con este distintivo internacional, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, la conservación ambiental y la calidad de sus servicios turísticos.

“Playa Puerto Nuevo es un orgullo para todos los vegabajeños y para Puerto Rico entero. Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso con el desarrollo de un turismo responsable y sostenible, y con mantener a Vega Baja como un destino seguro, limpio y de calidad para nuestros visitantes y familias locales”, dijo Cruz Molina.