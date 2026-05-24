Los Titanes de Florida, Peces Voladores de Salinas, Guardianes de Dorado y Libertadores de Hormigueros se sumaron el sábado a los clasificados a las series finales de sección en la continuación de la postemporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

En total, son 13 los equipos que ya aseguraron su pase a la próxima etapa, por lo que quedan tres espacios por definirse este domingo con juegos decisivos en Maunabo, Isabela y Peñuelas.

En el Norte, los Titanes destronaron a los campeones de la sección del 2025 y líderes de la fase regular 2026, Arenosos de Camuy, al imponerse 7-1. Joshua Santiago cubrió las primeras cinco entradas para acreditarse la victoria y Jean Pérez completó el camino para apuntarse el salvamento. Jesmuel Valentín y Dariel Ríos impulsaron dos carreras cada uno.

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Florida ahora espera al ganador de la serie semifinal entre los Atenienses de Manatí y los Tigres de Hatillo, nivelada a dos victorias.

En el Sur, los Peces Voladores completaron la remontada con tres victorias consecutivas al superar 7-6 y eliminar a los Poetas de Juana Díaz, líderes de la fase regular en la sección.

Salinas fabricó las cinco carreras de la ventaja definitiva en la parte alta del noveno episodio, luego de dos outs. Joek Rivera, Julio Carrión y Bryan de la Rosa encabezaron la ofensiva con dos carreras empujadas cada uno. Jared Ortiz lanzó cuatro entradas en cero en relevo para ganar el juego y Jean Ramos se apuntó el salvamento.

Los Peces Voladores, campeones del Sur en las pasadas cinco temporadas, reaccionaron luego de haber caído en los primeros dos desafíos de la serie. En la final de la sección enfrentarán a los Maratonistas de Coamo.

En la Metro, los Guardianes derrotaron 4-2 a los Maceteros de Vega Alta para sacarlos de carrera, respaldados por siete entradas y seis ponches de Enrique Cotto. Dorado aseguró su ventaja con un ramillete de tres anotaciones en la parte baja del séptimo episodio. Alejandro Valiente lanzó 1.2 entradas para apuntarse el salvamento.

Robbie Merced remolcó dos carreras con un doblete y anotó una. Los Guardianes respondieron luego de perder dos juegos consecutivos, tras haber tomado ventaja de 2-0 en la serie.

El triunfo marcó el debut de Víctor Claudio como dirigente-jugador de Dorado, luego de la salida de Joey Solá. Los Guardianes enfrentarán ahora a los Gigantes de Carolina en la final de la Metro.

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En el Noroeste, los Libertadores blanquearon 5-0 y eliminaron a los Tiburones de Aguadilla con efectiva combinación de Omar Meléndez y Roy Geigel.

Meléndez ponchó a seis en siete entradas sin permitir hits para llevarse la victoria. Geigel cubrió las últimas dos entradas y consiguió el salvamento. Carlos Lugo y Adriel Acevedo remolcaron dos carreras cada uno.

Hormigueros será el rival de los Patrulleros de San Sebastián en la serie final del Noroeste.

Los juegos Patillas en Maunabo y Yauco en Peñuelas, pautados para el sábado, fueron suspendidos por lluvia y reasignados para este domingo.