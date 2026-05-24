Los Capitanes de Arecibo vencieron el sábado, 95-85, a los Indios de Mayagüez para apuntarse su novena victoria en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina y mantenerse como el único equipo invicto en su cancha en lo que va de temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Con este resultado, Arecibo regresó a la ruta ganadora y mejoró su marca a 14-5, mientras que Mayagüez empeoró a 8-13 tras sufrir su quinta derrota consecutiva.

Timothy Soares fue el líder ofensivo de los Capitanes con 29 puntos. Le siguió Jack McVeigh con un doble-doble de 18 unidades, incluyendo tres triples, y 11 rebotes.

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Por los Indios, el mejor fue Nathan Sobey con 17 tantos, 11 capturas y seis asistencias.

En el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado, los Cangrejeros de Santurce continuaron con su buen paso al superar, 108-93, a los Santeros de Aguada.

Así las cosas, Santurce ha salido victorioso en sus últimos tres juegos y presenta récord de 9-12 para mantener vivas sus aspiraciones a la postemporada. Aguada, en cambio, cayó a 10-10, pero permanece en la tercera posición de la Conferencia B del BSN.

Davon Jefferson fue la figura más destacada de los Cangrejeros con un doble-doble de 20 puntos y 15 rebotes. Ángel Matías añadió 18 unidades; y Jordan Howard, 17.

En causa perdida, Rigoberto Mendoza terminó con 26 tantos, seis capturas y cinco asistencias.

En el Coliseo Raymond Dalmau, los Piratas de Quebradillas derrotaron, 87-85, a los Osos de Manatí para conseguir su quinta victoria de la campaña.

Quebradillas, aún así, continúa en el sótano de la Conferencia B con balance de 5-16. Manatí, por su parte, ahora juega para 8-13.

Emmanuel Mudiay y Grant Basile se combinaron para 41 puntos en el triunfo de los Piratas. Mudiay terminó con 21 unidades; y Basile, con 20.

Por Manatí, Jameer Nelson Jr. brilló con 31 tantos. Tyquan Rolón le siguió con 21 puntos, mientras que Kristian Doolittle firmó un doble-doble de 17 unidades y 10 capturas.

La acción del BSN continuará el domingo, cuando los Leones de Ponce visiten a los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el Coliseo Carlos Miguel Mangual.