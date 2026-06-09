Mayagüez decreta tres días de duelo por el fallecimiento del comentarista Johnny Flores
Divulgan información sobre los servicios fúnebres.
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El alcalde de la ciudad de Mayagüez, Jorge Ramos Ruiz, lamentó el fallecimiento del reconocido comentarista deportivo, dirigente y periodista Juan Augusto “Johnny” Flores Monge, cuya trayectoria dejó una huella imborrable en el deporte puertorriqueño y en los medios de comunicación del país.
La Administración Municipal de Mayagüez decretó tres días de duelo municipal donde las banderas ondearan a media asta, como muestra de respeto y reconocimiento a su legado, así como a sus innumerables aportaciones al desarrollo y la promoción del deporte en Puerto Rico.
“Hoy despedimos a una figura que dedicó gran parte de su vida a informar, orientar y exaltar los valores del deporte. Su pasión, profesionalismo y compromiso con las nuevas generaciones lo convirtieron en una voz respetada y admirada por el pueblo puertorriqueño. En nombre de nuestra administración municipal y del pueblo de Mayagüez, extendemos nuestras más sinceras condolencias a su hija Marta Alexandra Flores, a su hermano Adolfo y demás familiares y amigos”, expresó Ramos Ruiz mediante declaraciones escritas.
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El alcalde destacó que Johnny Flores Monge fue, ante todo, un gran mayagüezano, orgulloso de su ciudad y de sus raíces. Además, resaltó su estrecho vínculo con el Recinto Universitario de Mayagüez (Colegio), institución que siempre llevó en el corazón y de la que se sintió profundamente orgulloso, manteniendo vivo en todo momento el espíritu colegial y la tradicional “sangre verde” que distinguió su vida y su carrera. También mantuvo informado al país en temas deportivos por más de 50 años.
“Johnny fue un extraordinario embajador de Mayagüez. Siempre habló con orgullo de nuestra ciudad, de su gente y de su amado Colegio de Mayagüez. Su pasión por el deporte y su amor por esta tierra fueron evidentes en cada transmisión, en cada comentario y en cada proyecto que emprendió”, añadió el primer mandatario municipal.
Como parte de los actos para rendir homenaje a su vida y legado, el Municipio de Mayagüez informó que se llevará a cabo un velatorio de pueblo el domingo, 14 de junio, de 11:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en el Palacio de Recreación y Deportes Germán “Wilkins” Vélez Ramírez, donde familiares, amigos, deportistas y ciudadanos podrán presentar sus respetos y despedirse de Johnny.