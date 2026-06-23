Luis “Tuto” Bermúdez manifestó el lunes sentirse “herido y profundamente indignado” luego de que el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) retirara su designación como abanderado masculino de la delegación boricua para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

El tirador sostuvo que la institución deportiva conocía desde 2018-2019 la situación que provocó la anulación de su nombramiento.

“Me siento herido y profundamente indignado. He sido transparente desde el primer día. Objeto la decisión del Copur, aunque me causa tristeza y desconcierto”, expresó Bermúdez mediante declaraciones escritas.

“La institución conocía esta situación desde 2018–2019, cuando la presidenta (Sara Rosario) llamó a mi esposa, Ana Latorre, brindando su apoyo a la familia. He representado a Puerto Rico con disciplina y compromiso durante todos estos años”, agregó.

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Según informó el Copur, el Comité Ejecutivo decidió retirar la designación tras entrar en conocimiento de información relacionada con hechos ocurridos en 2018 que, a juicio de la entidad, podrían no ser compatibles con los principios establecidos en su Constitución y con los valores que representa la figura del abanderado dentro del movimiento olímpico.

Bermúdez, por su parte, aprovechó la situación para recordar su aportación al deporte puertorriqueño.

“Mi trayectoria deportiva abarca siete participaciones desde Maracaibo 1998 hasta San Salvador 2023. En ese periodo he aportado al país una medalla de oro en Barranquilla 2018 en la modalidad de skeet por equipos, además de una medalla de plata y dos de bronce”, destacó.

Asimismo, Bermúdez lamentó que la decisión empañe lo que hubiese sido un momento especial para su familia durante la próxima justa regional, que se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto.

“Para los Juegos Santo Domingo 2026, me preparaba para competir junto a mis hijas, Ana Sofía y Paola, un momento histórico para nuestra familia y para el deporte puertorriqueño”, señaló.

El atleta explicó, además, que no reaccionó inmediatamente al anuncio debido a que se encontraba viajando cuando se divulgaron las declaraciones del organismo.

Pese a expresar su desacuerdo con la determinación, Rodríguez reiteró su compromiso con el país.

“Reafirmo mi compromiso con Puerto Rico, con el deporte y con los valores que siempre han guiado mi carrera”, concluyó.

El Copur informó que no designará un sustituto para ocupar la posición de Bermúdez. Así las cosas, Nathalys Ceballos fungirá como la única portadora de la bandera puertorriqueña.

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Los hechos

Según informes, una mujer acudió al Tribunal de Caguas para solicitar una orden de protección contra Bermúdez al amparo de la Ley para la protección de las Víctimas de Violencia Sexual en diciembre de 2018 por presunto acoso sexual en hechos reportados en una armería propiedad del atleta.

Un juez del tribunal de Primera Instancia concedió la orden de protección.