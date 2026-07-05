El velocista puertorriqueño José Figueroa sumó el sábado otro capítulo en su ascendente carrera al debutar en el Prefontaine Classic de la Liga Diamante, celebrado en Eugene, Oregón.

Figueroa finalizó en la octava posición de los 200 metros con un tiempo de 20.34 segundos. Obtuvo un punto.

El estadounidense Tate Taylor, quien registró una marca personal de 19.75 segundos, conquistó la carrera. Letsile Tebogo, de Botsuana, terminó segundo con 19.93, mientras que el zimbabuense Makanakaishe Charamba ocupó el tercer puesto con 20.11.

El atleta, además, se convirtió en el primer boricua en competir en una prueba de 200 metros de la prestigiosa liga. La última representación del país había sido en septiembre de 2024, cuando Jasmine Camacho-Quinn conquistó su primer título en la Liga Diamante al imponerse en la final de los 100 metros con vallas de aquella temporada, en Bélgica.

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“Llegué con propósito y me voy más hambriento que nunca. Una carrera con grandes competidores, dando lo mejor de mí y llevándome esta experiencia a otro circuito para que el resultado sea diferente. Los planes de Dios son perfectos y todo va encajando donde tiene que ser”, expresó Figueroa a través de sus redes sociales tras su actuación.

“Gracias a mi equipo de trabajo, mi familia y todo el apoyo como siempre. Nos vemos en la próxima. Lo mejor está por venir…“, agregó.

La participación de Figueroa llega apenas una semana después de que el mayagüezano lograra la medalla de oro en los 200 metros del Campeonato Panamericano de Atletismo, celebrado en Medellín, Colombia, al cronometrar 19.87 segundos. Con el resultado, registró un nuevo récord nacional y se convirtió en el primer puertorriqueño en romper la barrera de los 20 segundos en esta distancia.

La gesta también le aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.