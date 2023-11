A un día de la última jornada de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, Puerto Rico no ha igualado el botín de la pasada edición Lima 2019, pero no por eso no ha dejado de ser histórica la actuación de los boricuas.

En la jornada sabatina, Puerto Rico añadió a su botín dos medallas de oro.

El arquero y abanderado de Puerto Rico, Jean Pizarro, le dio a la isla su segunda presea dorada en Santiago 2023 al ganar la final del arco compuesto individual. Pizarro venció al estadounidense Sawyer Sullivan por 145-144.

Este deporte debutó en Juegos Panamericanos en San Juan 1979 y había tenido en María Reyes su primera y única medallista con un bronce en la edición Mar del Plata 1995.

PUBLICIDAD

Por su parte, la karateca Janessa Fonseca hizo historia al convertirse en la primera medallista de oro boricua en esta disciplina en los Juegos Panamericanos. Fonseca derrotó a la peruana Alexandra Grande por 10-7 en los 61 kilogramos.

De esta forma, añadió otro logro a su ilustre carrera, ya que antes de Santiago 2023 era campeona panamericana juvenil y de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La karateca boricua Janessa Foneca recibe su medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 ( Ramon "Tonito" Zayas )

Histórica Alysbeth Félix

Alysbeth Félix se convirtió el pasado jueves en la primera mujer puertorriqueña que gana una medalla en el atletismo de los Juegos Panamericanos. Félix obtuvo la presea de plata con una puntuación de 5,665, luego de entrar al día final de la competencia en la tercera posición.

La cagüeña comenzó el jueves, el segundo día de pruebas, ganando el salto de longitud con 6.31 metros y ascendió al segundo lugar del standing, del cual no bajó en las dos pruebas finales, el impulso de la jabalina y la carrera de 800 metros.

Por su parte, Luis Joel Castro le dio a Puerto Rico su segunda medalla de plata en el atletismo al colgarse la de plata en el salto de altura de Santiago 2023. Castro pasó 2.24 metros sin falta y aseguró una medalla yendo a la altura de 2.27 metros junto al bahameño Donald Thomas y el cubano Zayas.

¡Bicampeona Adriana Díaz!

Con la medalla de oro conquistada el pasado miércoles por Adriana Díaz en la modalidad individual en esta justa, la atleta utuadeña ha reclamado el título de la atleta boricua, hombre o mujer, que más medallas ha ganado en la historia de las participaciones de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos con un total de siete preseas, cuatro de ellas de oro. La historia de Puerto Rico en la justa continental abarca casi 75 años y un total de 18 ediciones.

PUBLICIDAD

Díaz, ganadora de un bronce por equipos en Toronto 2015, oros por equipos, dobles mixto y a nivel individual y un bronce en dobles femenino en Lima 2019 y ahora un bronce en dobles femenino y un oro en Santiago 2023 supera con esas siete medallas las seis que ganaron en sus respectivas legendarias carreras el pesista Fernando Luis Báez y el gimnasta Luis ‘Tingui’ Vargas.

Adriana Díaz escucha el himno de Puerto Rico durante su premiación en el torneo de sencillos de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Díaz aseguró buscará este domingo, junto a Melanie Díaz y Brianna Burgos, la medalla de oro en la modalidad por equipos femenino.

Pendiente a eso, a continuación te mostramos el medallero boricua en Santiago.

3

Medallas de oro

5

Medallas de plata

10

Medallas de bronce

Puerto Rico ocupa la 16ta posición del medallero Panamericano, el que como siempre, se define primero en el orden de medallas de oro ganadas. A nivel de medallas ganadas en general, es el 16to país.

El líder del medallero al momento lo es Estados Unidos con 116 oros, 74 platas y 82 bronces para un total de 272 medallas. Le sigue Brasil con 63, 71 y 65 para un total de 199; México con 48, 33 y 50 para sumar 131; Canadá con 46, 52 y 62 para un total de 160; y Cuba con 30, 21 y 17 para un total de 68.

Completan el Top 10 Colombia con 24, 32 y 32 para 88 medallas; Argentina con 14, 24 y 32 para 70 preseas; Chile con 12, 27 y 30 para sumar 69; Perú con 10, 6, 16 y 32; y República Dominicana con 8, 7, 17 y 32.

PUBLICIDAD

17 Fotos Conoce los boricuas que han obtenido medallas en la principal justa deportiva del continente de América.

El desglose de las medallas boricuas

Las medallas ganadas por los boricuas al presente son las siguientes:

Oros

Adriana Díaz, tenis de mesa, modalidad individual

Jean Pizarro, tiro con arco, arco compuesto individual

Janessa Fonseca, karate, 61 kg

Platas

María Pérez, judo, 70 kg

Sairy Colón, judo, 78 kg

Alysbeth Félix, atletismo, heptatlón

Luis Joel Castro, atletismo, salto de altura

Equipo Nacional de Sóftbol femenino

Bronces

Arelis Medina, taekwondo, poomsae

Luis Gabriel Colón, taekwondo, poomsae

Arelis Medina y Luis Gabriel Colón, taekwondo, poomsae mixto

Steven Piñeiro, skateboard, modalidad Park

Nelson Guilbe, gimnasia, salto de caballo

Ashleyann Lozada, boxeo, 57 kg

Mariecarmen Rivera, surfing, stand up paddle

Adriana y Melanie Díaz, tenis de mesa, dobles femenino

Darian Cruz, lucha estilo libre, 57 kg

Joseph Silva, lucha estilo libre, 65 kg

(Actualizado al reporte del sábado, 4 de noviembre, a las hasta las 9:40 p.m.)