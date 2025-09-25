El Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño anunció ayer, miércoles, el fallecimiento de su “eterno director general” José Julián Álvarez Bracero a sus 91 años.

Álvarez Bracero fue exaltado al Pabellón de la Fama en la Clase 2023 tras una vida dedicada a la preservación y exaltación de la historia deportiva del país.

“Siempre estuvo ligado a los deportes. José Julián fue el que rescató esto del Pabellón. Como figura principal, consiguió que el Departamento de Recreación y Deportes nos diera un espacio, que antes era un almacén del Sixto Escobar. Allí, junto a un arquitecto amigo de él, hicieron lo que ahora se le conoce como el Museo del Pabellón”, expresó Manuel Charbonier, administrador y portavoz del Pabellón de la Fama, a Primera Hora .

PUBLICIDAD

Álvarez Bracero también fue presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y de la aseguradora Cruz Azul.

Charbonier indicó a este medio que la ceremonia de exaltación de la Clase 2026, que incluye a figuras como Miguel Cotto y Carlos Arroyo, será dedicada a Álvarez Bracero. El acto se efectuará el 9 de noviembre en el Centro de Bellas Artes, de Caguas.

Sus actos fúnebres se llevarán a cabo el domingo, 28 de septiembre, en la funeraria Ehret, en Río Piedras, desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Al día siguiente, se oficiará una misa en su memoria en la misma funeraria a las 10:00 a.m. Luego, se llevará al cementerio Borinquen Memorial, en Caguas, donde se le rendirá un último adiós.