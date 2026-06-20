Indianápolis. Kate Douglass batió el récord mundial en los 50 metros libres femeninos en la prueba de la TYR Pro Swim Series celebrada el viernes por la noche.

Douglass ganó la final con un tiempo de 23.59 segundos, superando la marca de 23.61 establecida por la sueca Sarah Sjostrom en julio de 2023. Sjostrom ostentaba anteriormente los siete mejores tiempos de la historia.

“Vaya, es una locura. Creo que todavía estoy en estado de shock”, declaró Douglass a NBC Sports en una entrevista tras la carrera. “Es mucho más rápido de lo que jamás hubiera imaginado que podría correr esta noche, o en cualquier otro momento”.

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Gretchen Walsh quedó segunda con un tiempo de 23.78, lo que la convierte en la cuarta atleta más rápida de la historia.

Anna Moesch quedó tercera con un tiempo de 24.30 en el Natatorium de la Universidad de Indiana.

Douglass ya se había proclamado campeón en los 200 metros estilos y en los 200 metros braza en esta competición, mientras que Walsh había ganado los 100 metros libres.

Douglass, una joven de 24 años de Pelham (Nueva York), ha ganado cinco medallas olímpicas. Consiguió la plata en los 50 metros libres en el Campeonato Mundial de 2024, pero no participó en esa prueba en los Juegos Olímpicos de París de 2024.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.