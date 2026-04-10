La primera jornada del Puerto Rico International Swimming Open presentó 12 finales y dejó marcas clasificatorias para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y el Campeonato Mundial de World Aquatics 2026, en China.

El evento se celebra en la piscina del Albergue Olímpico de Salinas y se transmite en vivo a través de la página de Facebook de la Federación Puertorriqueña de Natación.

Los integrantes de la selección nacional Alexander Santiago y Yeziel Morales alcanzaron marcas mínimas durante la jornada.

Santiago aseguró su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en los 50 metros mariposa, tras registrar tiempo de 23.85 segundos. Además, logró la marca B para el Mundial en piscina corta (25 metros).

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Por su parte, Morales consiguió la marca B para el Mundial en 25 metros espalda. El bayamonés también ganó los 50 metros dorso con tiempo de 25.96.

En otros resultados, Kristen Romano se impuso en los 50 metros mariposa femenino con 27.35 segundos. En la final B, Alejandra Haddock (Loyola) ganó con 30.33, mientras que en la rama masculina de la final B, Tommy Casey (RAC) registró 25.73.

En los 50 metros pecho femenino, Andrea Perea (Caparra) dominó con 34.16, seguida en la final B por Andrea González (Caguas) con 36.51. En masculino, Julian Callender (NPL) ganó con 28.98, y Gabriel Caballero (SSAPR) se llevó la final B con 32.58.

En los 50 metros espalda femenino, Ella Busquets (Caguas) triunfó con 30.05, mientras que Gabriela Betancourt (CSC) ganó la final B con 32.91. En la final B masculina, Ismael Madera (Cabay) registró 29.90.

La competencia se extenderá hasta el domingo 12 de abril.