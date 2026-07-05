Londres. En un duelo entre dos de las tenistas con la pegada más potentes, Naomi Osaka superó el domingo 6-2, 7-6 (2) a la número uno Aryna Sabalenka para alcanzar los cuartos de final de Wimbledon por primera vez.

Sabalenka había vencido a Osaka en sus tres partidos previos este año -incluido en la misma instancia del Abierto de Francia el mes pasado.

Pero esta vez Sabalenka no pudo manejar el ritmo y los golpes planos desde el fondo de la cancha de Osaka, que tuvieron un impacto aún mayor de lo habitual porque sus pelotas volaron por el aire más rápido en el día más cálido del torneo hasta ahora.

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La temperatura para el partido en la Pista Central alcanzó los 82 grados Fahrenheit.

Fue la primera victoria de Osaka sobre una jugadora número 1 desde que venció a Ash Barty en Beijing en 2019. Eso fue antes de que la exnúmero 1 se tomara descansos del circuito para gestionar su salud mental en 2021 y por licencia de maternidad, lo que resultó en que se perdiera todo 2023.