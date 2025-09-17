La expeleadora mexicana de artes marciales mixtas Angela Magaña compitió a lo largo de su carrera en organizaciones, como la UFC, y ha residido en el barrio La Perla, de San Juan, por los pasados 12 años.

Esa pasión por los deportes de combate la heredó su hija Delilah, quien está empezando a labrar su camino en el boxeo aficionado y salió victoriosa del primer Amanda Serrano Championships, celebrado en mayo pasado en el Distrito T-Mobile.

Sin embargo, la pelea más importante de la familia Magaña la está dando en estos momentos la nieta de Angela, Yaritza, en Centro Médico. La bebé, que cumplirá su primer año este domingo, fue diagnosticada el 20 de agosto con un tumor hepático que podría requerir un trasplante de hígado.

Delilah Magaña, a la izquierda, junto a su hija Yaritza en el Amanda Serrano Championships en el Distrito T-Mobile. ( OMB )

“Su abdomen se estaba agrandando cada vez más. Pensábamos que la bebé solo estaba un poco gordita. Le hicieron una cirugía y descubrieron que tiene un tumor en el hígado”, contó la expeleadora mexicana a Primera Hora .

“Es un tumor muy invasivo. Se suponía que iba a someterse a una cirugía la semana pasada, pero la cancelaron a última hora porque el tumor está en un área muy complicada. Por eso, no pueden hacer la operación aquí y deben hacerlo en otro lugar, donde realizan un procedimiento llamado ‘ex vivo’, lo que significa que tienen que sacar el hígado de su cuerpo, colocarlo en una máquina, extraer el tumor y luego volver a colocar el hígado en el cuerpo”, continuó.

Los doctores de Centro Médico le recomendaron a la familia Magaña trasladar a la pequeña Yaritza a Nueva York o California, donde podrían hacer la operación. No obstante, Angela y Delilah no cuentan con los recursos para costear un procedimiento que, incluyendo el transporte, podría superar los $200,000, según la familia Magaña.

La bebé Yaritza Magaña en el ring del gimnasio Team La Perla. ( Suministrada )

Angela, quien es propietaria del gimnasio Team La Perla, creó un GoFundMe para recaudar fondos y poder someter a la pequeña Yaritza a esta costosa cirugía.

Quienes deseen ayudar a la familia Magaña pueden hacerlo a través de GoFundMe, PayPal o mediante ATH Móvil al 787-430-7633. A continuación, los enlaces para las plataformas antes mencionados:

