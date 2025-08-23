“La Borinqueña” volvió a sonar el viernes en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, luego de que la puertorriqueña Yarielis Torres se proclamara campeona del lanzamiento de martillo femenino con una marca de 66.02 metros.

Este registro, que representa la nueva marca personal de la boricua, le aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

La gesta dorada de Yarielis fue acompañada por una gran actuación de su hermana, Yanielys Torres, quien finalizó en la cuarta posición del lanzamiento de martillo con 60.86 metros.

Estos fueron apenas los primeros Juegos multideportivos de Yarielis, mientras que Yanielys compitió en sus segundos tras haber participado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Ambas lograron su clasificación a través del ranking continental.

Bronce en relevo 4x400 metros masculino

Más tarde, Puerto Rico sumó su quinta medalla en el atletismo de Asunción 2025 después de que el equipo, compuesto por José Figueroa, Alejandro Rosado, Jarell Cruz y Natanael Vigo, ganó el bronce en la final de relevo 4x400 metros masculino.

El cuarteto aseguró su espacio en el podio con tiempo de 3:07.29. El oro fue para Brasil y la plata para Jamaica, dos potencias regionales en esta disciplina.