El corredor puertorriqueño Miguel Pantojas hizo historia el viernes en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 tras proclamarse campeón de los 800 metros masculinos con un tiempo de 1:48.79.

Con ese registro, estableció una nueva marca en los Panamericanos Junior y poncho su boleto a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Pantojas llegó a la final de los 800 metros como favorito después de avanzar con el mejor tiempo de las semifinales y no defraudó en la pista del Estadio del Comité Olímpico Paraguayo.

El gimnasta Jensuel Soto, por su parte, regresó este viernes al podio luego de llevarse la medalla de bronce en la final de salto. Soto ya se había colgado una presea plateada en el evento de anillas.

El boricua fue el tercero en competir y obtuvo una puntuación de 13.549 en la final de falto. El oro fue para el cubano Yoel Olivera con 14.050, mientras que la plata correspondió al brasileño Caio Carvalho con 13.916.

El puertorriqueño había logrado su clasificación a la Final de Salto al finalizar la ronda preliminar en la primera posición, con una marca de 13.900, lo que ya anticipaba una destacada actuación. Con esta medalla de bronce, Jensuel cierra su participación en Asunción con dos preseas.