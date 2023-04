A principios de este 2023, Shakira puso al mundo a bailar y a temblar con su “Music Session #53″, al lado del productor argentino Bizarrap; la letra de este tema no sólo está dedicada a su expareja Gerard Piqué, también a la nueva novia de éste, Clara Chía.

Con frases como “cambiaste un Rolex por un Casio” o “Te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, la colombiana hizo catarsis sobre lo vivido en los últimos meses, cuando se supo que el exfutbolista le habría sido infiel con la joven española, a quien posteriormente oficializó como su nueva relación sentimental.

Si bien, en diferentes oportunidades Piqué había reconocido que conocía el tema, incluso fue visto en algunos lugares donde la canción sonaba de fondo, hasta ahora había evitado hablar al respecto; en una reciente transmisión en vivo rompió el silencio y se dijo sumamente decepcionado de que la sociedad aplauda este tipo de temas.

Gerard estuvo como invitado en “Jijantes”, programa del streamer Gerard Romero, en donde se lanzó en contra del controvertido tema que tanto ha hecho facturar a la madre de sus hijo; incluso, aseguró que este tipo de tiraderas podrían ocasionar graves problemas de salud mental y emocional para las personas a las que va dirigido: “Ahora nos dedicamos a tirar el ‘beef’, es un tema personal; el tema de ‘tirar beef’ que está muy bien, es la moda, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental para la gente a la que le tiras”, explicó.

Aunque reconoció que los artistas que los interpretan pueden quedar como héroes ante sus fans y el mundo, el exjugador del Barcelona pidió reflexionar, pues podrían afectar tanto a una persona al grado de querer quitarse la vida: “No pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para pensar luego que nos hemos pasado? Yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad”, agregó.

Gerard Piqué es tachado de racista por comentarios contra los fans de Shakira

Por si fuera poco, en el mismo programa, el español también habló de los comentarios negativos que recibe a diario por parte de los seguidores de su ex; Gerard aseguró que no suele prestarles ningún tipo de atención, pero sus comentarios se volvieron muy desafortunados cuando hablo en específico de los fans latinoamericanos, a quienes señaló de “ser cero” y de “no tener vida”.

“Mi expareja es latinoamericana; tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella. Per no me importa nada, de verdad, cero; porque no los conozco, son gente que están ahí, no tienen vida ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”, dijo.

Tras estas declaraciones, y como era de esperarse, los usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar y tacharon al también empresario de “racista” y “xenófobo”:

“Vengo del podcast que anda circulando & solo quiero decir que Shakira tuvo razón cuando te dijo “trabaja el cerebro un poquito también”, “Tus hijos tienen algo de latinoamericanos… Stop racismo y xenofobia”, “Los fans de Shakira son mundiales, huelo algo de racismo en tus comentarios”, “Pobrecito, debe haber sido muy duro para tu ego vivir siempre en la sombra de dos latinoamericanos como tú ex o como el (número) 10 de tu equipo”, “¿El racismo también va en contra de tus hijos? De tipos como tú ,sin principios ni valores ,no me extrañaría”, son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.