Indistintamente de la pista, las rivales y el tiempo de llegada, Jasmine Camacho Quinn sigue llegando en los chavos, lo que es un buen indicador y de lo que habló con la Liga Diamante el sábado.

Camacho Quinn llegó segunda el sábado en Oregon, en su quinta prueba del año, todas de 100 metros con vallas. Tiene también tres primeros lugares en esas cuatro carreras.

También tiene el segundo lugar del sabado y una cuarta posición la pasada semana en que fue descalificada en la salida y eventualmente revertida la decisión por haber ganado la protesta que presentó.

En resumen, en cuatro carreras en el año, suma dos primeros lugares, un segundo puesto y una cuarta posición en una carrera que corrió bajo protesta.

PUBLICIDAD

Le preguntaron en Oregon cómo describe el año y respondió que siente relajada, confiada en que llegará a los Juegos Olimpicos París 2024 en gran condición física y estable en su plan de carreras.

También respondió con aires reflexivos.

“En este año me he tomado el tiempo; siento que no debo darme prisa en estar perfecta temprano en la temporada. Llegaré a mi mejor forma en el momento correcto”, dijo a la Liga Diamante. “Me estoy disfrutando el proceso. Reconozco la presión que me pongo y lo estoy corrigiendo. Me lo quiero disfrutar”.

Camacho Quinn no corrió la temporada bajo techo, que inició en diciembre. Tampoco hizo carreras preparatorias de otras distancias y sin vallas antes de debutar en abril en los 100 metros con vallas. El plan de su equipo es priorizar en los Juegos Olímpicos, que todavía están a dos meses de comenzar.

“Me estaba poniendo mucha presión antes. Solamente salía a competir para no defraudar a nadie y no estaba pensando en mí. Así que ahora voy a correr y a disfrutar lo que hago”, agregó.

The women's 100mH races are must watch tv EVERY SINGLE TIME! #EugeneDL pic.twitter.com/l1IaAP70qQ — Travis Miller (@travismillerx13) May 25, 2024

Y ha ganado o llegado en los chavos corriendo ante lo mejor de los 100 metros con vallas.

“Eso dice que está entre las mejores en la prueba”, dijo el jefe de entrenadores de la Federación de Atletismo de Puerto Rico, Carlos Guzmán, a este diario.

En esas cinco carreras, Camacho Quinn ha vencido en la temporada a lo mejor en la prueba. Ha vencido a Devynne Charlton, quien este año ganó el Campeonato Mundial Bajo Techo, así como a la jamaiquina Danielle Williams, quien es la vigente campeona mundial, a la nigeriana Tobi Amusan, quien es la plusmarquista mundial y excampeona mundial.

PUBLICIDAD

Ha ganado dos carreras clasificatorias para la Liga Diamante 2024. De hecho, Camacho Quinn está de líder del standing de la Liga Diamante con 16 puntos en los 100 metros con vallas.

Ha cronometrado 12.45 segundos en la temporada. Su tiempo más lento ha sido de 12.69 segundos, lo que ocurrió en su primera carrera de la temporada. Hizo 12.52 segundos en Oregon, lo que es su segundo mejor del 2024.

“Creo que la salida del bloque fue mejor, pero todavía lento. A este punto de la temporada, tengo que llegar preparada a las carreras. Las vallistas no tenemos muchas carreras, así que estamos tratando de acoplarnos. Es una realidad. No vale la pena molestarse. Hay que bregar con la situación. Y no se puede intentar nada nuevo”, dijo a la Liga Diamante.