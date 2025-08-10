El boricua Xavier Ruiz alcanzó este domingo la primera medalla para Puerto Rico en la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 tras conquistar en el primer puesto la final de los 100 metros pecho.

Con tiempo de 1:02.84 minutos, el puertorriqueño, a su vez, ponchó su boleto a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

“Comenzar estos Juegos con una medalla de oro es un impulso enorme para todo el equipo. Xavier ha demostrado que el trabajo, la disciplina y el compromiso dan resultados. Este triunfo inspira a toda nuestra delegación y a Puerto Rico entero”, expresó la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

De acuerdo al historiador deportivo Carlos Uriarte, la última vez que Puerto Rico subió al podio en este deporte fue en los Panamericanos de Río 2007 con Vanessa García. Mientras que en la rama masculina no se lograba desde La Habana 1991, hace 34 años.

En el mismo evento, el también boricua Diego Resto concluyó en el sexto lugar al cronometrar 1:02.78 minutos.

La plata fue para el brasileño Guilherme Camossato (1:01.26) y el bronce para el jamaiquino Coliin McKenzie (1:01.53)

En las preliminares, Ruiz, de 19 años, estableció un nuevo récord panamericano junior con un tiempo de 1:00.80. De este modo, habría asegurado su pase a la final.