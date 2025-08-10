Los skaters boricuas Vianez Morales, Esmeralda Butler, Carlos Puigdollers y Gustavo León aseguraron el domingo sus pases a la final de skateboard street de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Butler, de un lado, finalizó con 103.54 puntos, ocupando la tercera posición general de la ronda, mientras que Morales sumó 81.43 puntos, logrando el sexto lugar.

Puigdollers, por su parte, cerró su participación en la quinta posición con una puntuación de 134.15, mientras que León ocupó la sexta plaza con 114.45 puntos.

Los cuatro puertorriqueños aseguraron sus boletos entre los mejores ocho riders que disputarán las medallas.

La final femenina se celebrará el lunes a las 11:50 a.m. -hora de la isla- y será la oportunidad para que Puerto Rico busque su primera medalla en este deporte en Asunción 2025. A la 1:45 p.m. será ele evento final masculino.

Las competencias pueden seguirse en la isla por Telemundo Punto2 y el Panam Sports Channel.