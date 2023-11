Santiago, Chile. La Selección Nacional de Sóftbol femenina irá este sábado por la medalla de oro ante Estados Unidos y celebra por hoy haber asegurado la medalla de plata de estos Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

La novena boricua se medirá el sábado a la invicta Estados Unidos por el oro por haber sido el segundo equipo con mejor marca de juegos ganados y perdidos en las primeras dos etapas de este torneo.

“Somos los dos mejores”, proclamó el dirigente de Puerto Rico, Jorge David Santos.

Puerto Rico jugó para 4-1 luego de haber dividido honores este viernes en la Super Ronda con una derrota 11-3 ante Estados Unidos y una victoria 1-0 ante México.

Estados Unidos jugó para marca de 5-0 en las primeras dos etapas.

Santos no ha decido a este viernes en la tarde quien lanzará por Puerto Rico.

“Estados Unidos es un equipo poderoso, de fuertes bateadoras. No tiene una debilidad. Pero no nos vamos a conformar con la medalla de plata. Vamos por la de oro”, dijo Santos sobre las campeonas mundiales y olímpicas.

Puerto Rico mejoró el valor de la presea en comparación a la de bronce que conquistó en Lima 2019, la pasada edición de los Juegos Panamericanos.

“Esa era nuestra meta. Cambiar el color de la medalla. Estoy contento con el colectivo. Le doy crédito a todo el equipo. La que no bateó, defendió. La que no defendió, bateo. Pero, nuevamente, no nos vamos a conformar con la plata”, comentó Santos.

Canadá y México jugarán por el bronce.