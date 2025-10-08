El opuesto Jamal Ellis afirmó que Puerto Rico está “más que listo” para subir al podio tras la victoria del martes por 3-1 (25-20, 18-25, 25-16, 25-19) sobre México en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns, resultado que mantuvo a la selección invicta en el torneo Norceca Final Six Masculino.

“Sabíamos que iba a ser un partido difícil desde el principio, pero nos aseguramos de prepararnos adecuadamente. Tenemos el potencial de ganar una medalla y estamos más que listos para esto”, expresó Ellis, quien hizo un llamado a mantener la cabeza en alto y la unidad del grupo, en una noche de ambiente vibrante para el voleibol boricua.

Puerto Rico mejoró su marca a 2-0 en la competencia, mostrando solidez en ataque, bloqueo y servicio. El conjunto local dominó el primer set con el aporte de Pelegrín Vargas, pero México reaccionó en el segundo parcial con un 25-18 que igualó el encuentro. En el tercero, los boricuas retomaron el control con una ventaja temprana de 8-2 y cerraron con efectividad desde el servicio. En el cuarto, el duelo comenzó parejo antes de que los locales aceleraran para sellar el triunfo.

Ellis lideró la ofensiva con 17 puntos (13 ataques y 4 bloqueos), seguido por Pedro Molina con 15 (10 ataques, 1 bloqueo y 4 saques directos). Por México, Franky Hernández Milantony fue el más destacado con 17 unidades (15 ataques, 1 bloqueo y 1 servicio directo).

Hernández reconoció la fortaleza del conjunto puertorriqueño, al que calificó como “el equipo a vencer”, y destacó el esfuerzo de su escuadra por mantenerse competitiva, especialmente en el segundo set.

Puerto Rico superó a México en ataques (48-44), bloqueos (12-3) y servicios (7-1), aunque cometió más errores no forzados (32 frente a 26).

En la jornada del miércoles 8 de octubre, Puerto Rico (2-0) enfrentará a Surinam (0-2) a las 8:00 p.m., mientras que México (1-1) se medirá ante Canadá (1-1) a las 6:00 p.m. Estados Unidos (1-1) y República Dominicana (1-1) abrirán la tanda a las 4:00 p.m.

La Federación Puertorriqueña de Voleibol anunció que los afiliados menores tendrán entrada gratuita a la sección general, siempre que estén acompañados por un adulto con boleto pagado. Jueces, árbitros, entrenadores y afiliados institucionales también podrán disfrutar de acceso libre a esa área.