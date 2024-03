Río Grande. Rafael “Rafa” Campos entrará a la tercera ronda del Puerto Rico Open de golf compartiendo el primer lugar. Luego de 36 hoyos, el puertorriqueño entregó una tarjeta de -12 luego de completar la segunda jornada con un 67 (-5).

Chris Nido hizo el corte por primera vez en cuatro presentaciones en el PR Open gracias a que logró birdies en tres de los últimos cuatro hoyos para terminar en -4. El corte fue establecido en -3.

Campos tuvo en sus manos la oportunidad de quedar solo en el puntero con tres hoyos por jugar. En el 16 dejó la bola a pocos pies del hoyo, pero no pudo capitalizar y terminar con un par de tres tiros.

Además, en el 17 hizo un boogey para perder un tiro y caer a -12. En el 18, un par 5, su salida del tee fue hacia la derecha del fairway. Eso le dejó un incómodo segundo tiro. El tercero hacia el green fue un poco largo, pero se recuperó con un “chip” a pocos pies del hoyo para completar el par.

“Mi sueño es ganar este torneo frente a los puertorriqueños. Lo he visualizado. Me falta nada para hacerlo. Me he preparado bien, he trabajado duro durante el pasado año y medio. Tengo que concentrarme, dejar que las cosas fluyan, concentrarme en los tiros y hay buen chance el domingo”, reaccionó Campos.

Para los golfistas boricuas fue un largo segundo día debido a que el jueves no completaron los 18 hoyos por las lluvias que detuvieron la acción por dos horas. Campos y Nido jugaron temprano en la mañana y, casi enseguida, salieron para la segunda ronda.

“Me encuentro en una buena posición. Mentalmente, estaba listo. Fueron dos rondas muy sólidas. Cuando me metí en problemas pude salir y evitar los errores. El cuerpo está reaccionando. Si logro controlar los nervios, porque estaba nervioso durante los pasados dos días, tengo un buen chance”, afirmó.