Río Grande. El golf boricua está en posición para regresar a sus segundos Juegos Olímpicos, sobretodo con Rafa Campos, quien tiene un pie dentro de la clasificación y quien debe mejorar aún más esa posición una vez vez finalice este domingo el Puerto Rico Open que otorga puntos para esos efectos.

El presidente de la Asociación de Golf de Puerto Rico, Sidney Wolf, dijo que Campos va por buen camino hacia París 2024 y agregó que Marifé Torres tiene que avanzar para clasificar a la fecha de junio, cuando cierra el periodo de clasificación olímpica.

Campos y Torres fueron olímpicos en Tokio 2020, en donde debutó el golf como deporte oficial.

“Rafa está en una buena posición. Marifé está un poco fuera porque no ha estado jugando”, describió Wolf sobre el estatus olímpico de los dos atletas.

No hay otro atleta boricua en el golf, hombre o mujer, cerca de la clasificación.

Campos ocupa el puesto 58 de los 60 golfistas que clasifican a París 2024, de acuerdo al ranking olímpico al 4 de marzo. Torres no aparece entre las 60 atletas que jugarán en París.

El ranking de clasificación cierra el 17 de junio en el caso de los varones y el 24 de junio para las féminas.

Marifé tiene que jugar mucho y bien para meterse en la clasificación a París 2024. ( Ramón "Tonito" Zayas )

El entrenador nacional, Eduardito Figueroa, calculó que Campos tendrá aproximadamente seis torneos más que cuentan para acumular puntos de clasificación para los Juegos Olímpicos y especificó que le bastaría hacer el corte en cuatro de esos torneos para sostener o mejorar su posición de clasificación.

“Ahora lo más importante es jugar bien de marzo a mayo y oficializar su clasificación”, calendarizó.

Torres tiene que jugar más y mejor en comparación con Campos para regresar a las Olimpiadas. Figueroa dijo que Torres no está en posición de clasificar a esta fecha porque no estuvo jugando en la gira profesional y, por lo tanto, no estuvo acumulando puntos.

“Marifé tiene que darle duro”, dijo Figueroa. “Empieza a jugar el martes. En realidad tiene que jugar sólido todos los torneos para clasificar”.

Puerto Rico tiene 21 atletas clasificados al día de hoy a París 2024, incluyendo el Equipo Nacional de Baloncesto Femenino.