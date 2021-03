El golfista puertorriqueño Rafael “Rafa” Campos vivió este domingo un dramático episodio en el torneo Corales Puntacana Resort and Club Championship que todavía, a más de 24 horas después de ocurrido, lo tiene aturdido.

Resulta que en el último hoyo del torneo disputado en República Dominicana, al que Campos llegó empatado en primer lugar con el eventual ganador del torneo -el estadounidense Joel Dahmen- falló el tiro final que hubiese forzado una ronda de desempate.

El momento fue captado por las cámaras del PGA Tour y de las personas que veían la jugada. Esas imágenes muestran como Campos comienza a celebrar el tiro, cuando de repente se tira al piso al percatarse que la bola bordea el hoyo y no entra. También se escuchan las exclamaciones del público, que quedó igual de atónito al observar la jugada.

“Todavía estoy sufriendo ese momento porque hice todo lo que pude porque sabía que tenía que meterla para forzar un desempate. Le pegué perfecto y faltando como un pie antes de que la bola llegara al hoyo, sentía que la bola estaba en el centro del hoyo y no me cabía duda que iba a entrar”, compartió el atleta con este medio.

“Yo empecé a celebrar. Yo pensé que estaba adentro y había logrado lo que quería hacer en ese tiro en particular. Cuando vi la bola en ese último segundo, que parece que las ráfagas de viento la movieron para la izquierda y tocó esa parte del hoyo y se salió. En verdad me dolió muchísimo. Me tiré al piso porque no lo podía ni creer. Aparentemente, eso es lo que tenía que pasar”, añadió Campos.

El boricua quedó en segunda posición, empatado con Sam Ryder, de Estados Unidos, con tarjeta total de -11. Hay que destacar, que Campos y Dahmen iniciaron la jornada dominical empatados con –10. El campeón terminó con tarjeta total de 12 bajo par.

Esta es la segunda ocasión en este año que Campos queda entre los primeros tres lugares de un torneo. El primero fue en el Puerto Rico Open, que se celebró del 25 al 28 de febrero y en el que llegó en tercera posición.

“Lo sufrí mucho por varias horitas después de acabar la ronda porque no lo podía creer”, añadió el deportista, que reconoció que después del sufrimiento inicial, se ha reído de las reacciones de todos.

El próximo compromiso de Campos será el Valero Texas Open, que comienza el jueves en la ciudad de San Antonio.