Al menos otros seis atletas adicionales al fondista Alexander Torres están siendo notificados por la Organización Antidopaje de Puerto Rico (Prado) de resultados analíticos adversos a pruebas antidopajes, informó el presidente de la Organización.

Torres fue el primero hecho público y espera a una audiencia argumentativa ante un panel independiente a Prado, informó el presidente de la Organización, David Bahamundi.

Las disciplinas de los más de seis casos adversos pertenecen a cuatro deportes, detalló Bahamundi. Esos deportes son distintos al de Torres, que hace fondismo, que es una rama del atletismo.

Los nuevos resultados adversos a pruebas antidopajes son de atletas adultos, como Torres, y de ambas ramas detalló Bahamundi.

Bahamundi dijo que no los nombres de los nuevos casos adversos no son públicos aún porque la Prado no ha completado el proceso de notificar a los atletas las pruebas y demás documentación que necesitan los atletas para conocer y seguir el proceso de apelación, si así deciden hacerlo.

Pero enumeró que son múltiples los resultados adversos.

“Hay más casos que se están viendo. Son más de seis, hombres y mujeres, de diferentes deportes”, dijo Bahamundi.

Los nuevos casos confirman el pronóstico que Bahamudi hizo el mes pasado, luego del resultados de Torres, en torno a posibles otro casos adversos a juzgar por la cantidad de pruebas antidopajes realizadas por la Organización.

Bahamundi especificó que los deportes afectados son avalados por las federaciones nacionales bajo el Comité Olímpico de Puerto Rico, como lo es el atletismo, en el caso de Torres, o como pudieran ser béisbol, baloncesto y voleibol, por mencionar ejemplos sin querer referir que los casos provienen de dichas federaciones.