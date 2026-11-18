El veterano comentarista deportivo Dan Hicks, una de las voces más reconocidas de NBC Sports durante más de tres décadas, falleció a consecuencia de una neumonía multifocal, según reveló el certificado de defunción obtenido por medios estadounidenses.

Hicks murió el pasado 11 de noviembre, a los 64 años, en un hospital de Greenwich, Connecticut. Su fallecimiento había sido anunciado al día siguiente por su esposa, la periodista y presentadora de ESPN Hannah Storm, quien lo describió como una pérdida repentina e inesperada tras una enfermedad aguda.

El documento médico establece que la causa inmediata de muerte fue una neumonía multifocal, una infección que afecta varias regiones de los pulmones. También identifica otras complicaciones de salud, entre ellas edema pulmonar —acumulación de líquido en los pulmones—, una infección de las vías respiratorias superiores y anemia hemolítica autoinmune, una condición en la que el sistema inmunitario destruye los glóbulos rojos del organismo.

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Según la información divulgada por The California Post, la muerte fue clasificada como natural.

Hicks comenzó su carrera profesional en la estación KVOA, en Tucson, Arizona, antes de incorporarse a CNN. En 1992 se unió a NBC Sports, donde desarrolló una trayectoria de 34 años que lo convirtió en una figura reconocida de las transmisiones deportivas.

Su voz quedó estrechamente vinculada a las coberturas de los partidos de fútbol americano de la Universidad de Notre Dame y los torneos del PGA Tour. También narró encuentros de la NBA y la NFL, además de participar en las transmisiones de los Juegos Olímpicos de Verano e Invierno.

Entre los atletas que le rindieron homenaje tras conocerse su fallecimiento estuvieron el golfista Tiger Woods y el nadador olímpico Michael Phelps.

Hicks estaba casado desde hacía más de 30 años con Hannah Storm, presentadora de ESPN, con quien tuvo tres hijas: Hannah, Ellery y Riley.

En el mensaje que publicó tras su muerte, Storm recordó a su esposo como un hombre generoso, divertido y considerado, que tenía la capacidad de reunir a las personas y hacerlas sentir importantes.

La familia y los allegados del comentarista también celebraron un acto conmemorativo el 17 de noviembre en el Winged Foot Golf Club, en Mamaroneck, Nueva York, donde colegas y amigos recordaron su trayectoria y calidad humana.

La muerte de Hicks generó numerosas muestras de pesar entre compañeros de profesión y figuras del deporte, que destacaron su aportación a las transmisiones deportivas estadounidenses durante más de tres décadas.