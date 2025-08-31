La agencia Rimas Sports anunció a través de un comunicado de prensa que representará a los pilotos colombianos Juan Pablo Montoya y su hijo, Sebastián Montoya.

La firma marca un punto de inflexión en la estrategia de expansión de Rimas Sports dentro del mundo del motorsport, al sumar a su plantilla a una de las duplas más emblemáticas y prometedoras del deporte motor internacional.

La llegada de los Montoya representa una jugada de alta velocidad que consolida su incursión en el universo de la Fórmula 1 y sus categorías asociadas.

Juan Pablo ostenta siete victorias en Grandes Premios de Fórmula 1, múltiples campeonatos en IndyCar, triunfos en NASCAR y las 24 Horas de Daytona. Es reconocido por ser uno de los primeros latinoamericanos en romper las barreras del automovilismo europeo y estadounidense. Fue protagonista en escuderías legendarias como Williams y McLaren.

Con solo 20 años, Sebastián representa la nueva generación del talento latinoamericano en el automovilismo global. Su paso por el prestigioso Red Bull Junior Team, su experiencia en campeonatos europeos como la FRECA y la F3 Internacional, y su madurez dentro y fuera de pista, lo convierten en un contendiente real para ingresar a la Fórmula 1 en el corto plazo.

“Unirme a Rimas Sports es el paso perfecto para avanzar en mi carrera. Su visión, compromiso y conexión con la cultura latina los hacen el socio ideal para ayudarme a alcanzar mis metas en el automovilismo. Estoy emocionado de continuar el legado de mi familia mientras construyo mi propio camino en la Fórmula 1″, expresó Sebastián en declaraciones escritas.

Esta incorporación fortalece la división de Rimas de motorsport, que ya cuenta con la piloto colombiana con experiencia en F2, IndyCar, WEC y otras plataformas de primer nivel, Tatiana Calderón.

“Con Juan Pablo y Sebastián Montoya, no solo firmamos a dos pilotos; apostamos por un legado y una visión compartida. Rimas Sports está comprometida con potenciar historias que inspiran en todo el mundo, y esta es una de las más poderosas que el deporte tiene para ofrecer hoy”, afirmó el director de la agencia, Alejandro Padrón.