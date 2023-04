Los duelos entre puertorriqueños y mexicanos suelen ser tremendas guerras y el pleito entre el noqueador de ascendencia boricua Rob Font y el emergente azteca Adrián Yánez promete ser uno de los combates más excitantes de la velada de UFC287, el cual se llevará a cabo mañana, sábado en el Kaseya Arena de Miami y que será estelarizado por el pleito titular de 185 entre Alex Pereira (7-1) e Israel Adesanya (23-2), y que también incluirá el duelo en 170 libras entre el noqueador cubano Jorge Masvidal (35-16) y el excampeón mundial de jiu-jitsu Gilbert Burns (21-5).

“Esta es una pelea grande para mí. Adrián Yánez es un matón. Está caliente. Lleva nueve triunfos en ristra, pero solo espero que no se duerma conmigo. Esta pelea va a ser una guerra. Les garantizo que será la Pelea de la Noche”, sostuvo Font (19-6), quien es el sexto clasificado en las 135 libras en UFC.

PUBLICIDAD

El espigado peleador nacido en Tampa, cuyos padres son oriundos de Ponce, y que entrena en la ciudad de Boston, se destaca por poseer un persistente jab y una poderosa recta de derecha, que le ha servido para obtener victorias sobre combatientes cotizados como el excampeón peso gallo Cody Garbrandt y contendientes de la talla de Marlon Moraes y Thomas Almeida.

No obstante, viene de sufrir dos derrotas consecutivas vía decisión ante el ahora retirado veterano excampeón José Aldo y el contendiente ecuatoriano Marlon ‘Chito’ Vera, lo que propició que se tomará casi un año de reposo para recuperarse de dolencias físicas y reencontrar su motivación de volver a la jaula.

“Necesitaba tomarme un tiempo de descanso y sanarme debidamente. Además, mi novia y yo tuvimos un bebé y pude disfrutarme ese proceso. Ahora me siento 100% físicamente. Mentalmente ya extrañaba entrenar, cortar peso y pelear. Ya no es ‘rayos, tengo que pelear’, sino es ‘que bueno que voy a pelear otra vez’. Tengo esa hambre otra vez”, dijo el veterano de 35 años de edad, quien se considera un gran fanático del expúgil boricua Félix ‘Tito’ Trinidad.

Y esa hambre la necesitará ante un joven noqueador como Yánez (16-3), que está 5-0 desde que subió a UFC, lleva nueve victorias consecutivas y desea subir en el ranking de las 135 libras.

“(Font) es el sexto clasificado del mundo en UFC. Para mí, si logro salir y noquearlo, eso impulsará mi carrera a otra galaxia”, dijo Yánez, quien actualmente figura clasificado 12 en el peso gallo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Yánez no subestima para nada a Font. Por el contrario, le tiene admiración.

“Lo han lastimado en múltiples ocasiones, pero nunca ha perdido por nocaut. Siempre se recupera y ahora está en trayecto de ascenso para buscar una oportunidad titular. Es un tipo que le gusta intercambiar golpes, así que eso me emociona. Él es de los peleadores que, si lo tumbas con un golpe y lo pones en problemas, viene más duro en el próximo asalto. ¡Nunca se quita! Así que tengo que estar listo para él en cada segundo porque siempre está poniendo presión y no se cansa”, agregó Yánez.

Font, por su parte, opina igual de Yánez, pero asegura que los apostadores se están confundiendo al tenerlo como el peleador desfavorecido en este duelo.

“Yánez es un pegador que busca atacar al cuerpo y mueve bien su torso para pasar golpes. Si te duermes, te puede pasar factura. Es un muchacho peligroso, pero no voy a dejar que me utilice de escalón. Este no es un niño, ni un joven de 18 años. Es un hombre y lo voy a tratar como tal. Estoy listo y vengo a dar una pelea excitante, como siempre lo hago. Así que apuesten a mí, que van a ganar dinero conmigo”, añadió Font.

Gran presencia latina en UFC

Aparte del boricua Font, el azteca Yánez y el cubano Jorge Masvidal, el cartel de UFC287 en Miami contará con varios peleadores latinos notables en la cartelera, incluyendo al prospectazo mexicano de 18 años de edad Raúl Rosas Jr. en las 135 libras, así como el veterano argentino Santiago Ponzinibbio en las 170 libras, el prometedor chileno Ignacio Bahamondes en 160 libras y los aztecas Kelvin Gastelum (185) y Lupita Godinez (115 femenino).

PUBLICIDAD

Este es el cartel completo y dónde puedes verlo:

Cartel principal (PPV - 10:00 p.m.)

· Alex Pereira (185) vs Israel Adesanya (184.5) por campeonato de 185 libras

· Gilbert Burns (170) vs Jorge Masvidal (171)

· Rob Font (135) vs Adrian Yanez (135.5)

· Kevin Holland (170.5) vs Santiago Ponzinibbio (171)

· Raul Rosas Jr. (135) vs Christian Rodriguez (137- sobrepeso)

Preliminares (por ESPN y el app de ESPN+ a las 8:00 p.m.)

· Chris Curtis (186) vs Kelvin Gastelum (185)

· Michelle Waterson-Gomez (116) vs Luana Pinheiro (115.5)

· Gerald Meerschaert (185.5) vs Joe Pyfer (185.5)

· Karl Williams (241) vs Chase Sherman (249.5)

Peleas de apertura (por los apps de ESP+ y UFC Fight Pass a las 6:00 p.m.)

· Cynthia Calvillo () vs Loopy Godinez (115.5)

· Ignacio Bahamondes (159.5) vs Trey Ogden (159.5)

· Shayilan Nuerdanbieke (146) vs Steve García (145.5)

· Jaqueline Amorim (115) vs Sam Hughes (116)