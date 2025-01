( The Associated Press )

Roman Reigns ha compartido el ring de la WWE con su familia en una historia durante años -llamó a su facción The Bloodline-, por lo que le pareció correcto que fueran sus compañeros de equipo en una portada para WWE 2K25.

Reigns fue nombrado como la estrella de portada de este año en la versión estándar del juego 2K25, mientras que el excampeón de la WWE estuvo acompañado por sus compañeros actuales y anteriores Jey Uso y Jacob Fatu, entre otros, para The Bloodline Edition.

“Siempre tratamos de representar a nuestra familia, siempre trato de representar a los mayores de mi familia y a los que sentaron las bases y los cimientos sobre los que nos apoyamos”, dijo Reigns. “Poder llevarlo a este nivel y a esta plataforma, y tener la interacción con el videojuego, y que la gente y nuestros fans sigan creando momentos con The Bloodline, con el personaje de Roman Reigns, y realmente sumergirse y tomar el control ellos mismos, es un capítulo genial de lo que estamos haciendo”.

PUBLICIDAD

El juego estará disponible el 14 de marzo, tiempo de sobra para que los jugadores den una paliza con sus mandos antes del fin de semana de WrestleMania del 19 y 20 de abril en Las Vegas.

Reigns se unió a algunos de los grandes de la WWE para ganarse una foto en la portada, junto con estrellas anteriores como Cody Rhodes, Brock Lesnar, Steve Austin, Rey Mysterio y John Cena. Bret “Hitman” Hart, Chyna, Batista, The Rock, “Rowdy” Roddy Piper, CM Punk y Becky Lynch se encuentran entre las 300 superestrellas de la WWE disponibles como parte de la lista más grande en la historia del juego. The Undertaker está en la portada de Deadman Edition, mientras que la portada de The Bloodline Edition presenta a miembros de las facciones Bloodline de Reigns y Solo Sikoa, incluidos Jey Uso, Jimmy Uso y Paul Heyman entrelazados en las raíces y ramas del icónico árbol genealógico Bloodline.

WWE 2K25 Deadman Edition y The Bloodline Edition están programadas para su lanzamiento el 7 de marzo.

“Nos lo ganamos”, dijo Reigns sobre la portada. “Nos propusimos ser muy especiales”.

Roman Reigns aparece aquí en una ceremonia de los ESPYS en el 2019. ( Chris Pizzello )

Reigns compartió la portada en 2020 con Lynch.

Reigns, de 39 años, continúa desempeñándose al más alto nivel en la lucha libre profesional y compitió en el evento principal de ambas noches de WrestleMania el año pasado en Filadelfia. Reigns, que jugó fútbol americano universitario en Georgia Tech, ha sido un elemento básico en los eventos de WrestleMania y debería ser un jugador importante nuevamente en la cartelera de este año en el Allegiant Stadium. La última vez que se perdió una WrestleMania fue durante la cartelera de la pandemia de 2020, cuando el espectáculo se celebró dentro de una arena vacía debido al coronavirus. Reigns se retiró de la versión de la empresa del Super Bowl, en gran parte debido a su salud.

PUBLICIDAD

Mientras que Roman Reigns, el personaje de la WWE ha sido en gran medida imbatible, el Leati Joseph Anoa’i de la vida real ha luchado contra la leucemia desde 2007 y tuvo que alejarse de la empresa en 2018. Su diagnóstico de leucemia lo dejó inmunodeprimido, y le dijo a The Associated Press que es una lucha interminable que será parte de él por el resto de su vida.

“Veo la salud en un par de capas diferentes porque cuando miras a alguien, es como si se viera saludable”, dijo Reigns. “Pero, ¿cómo están tus análisis de sangre? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu energía? Me siento muy bendecido de poder decir que todo está bien para mí en este momento. Mis análisis de sangre, todo lo relacionado con la leucemia, todo está en un gran rango y a raya. Todavía estamos trabajando en esa remisión molecular a cero, pero está por debajo de un nivel que es sostenible y nos permite estar en un muy buen lugar”.

Reigns dijo que se siente muy bien física y mentalmente y competirá en el próximo evento emblemático de la WWE, el Royal Rumble el sábado en Indianápolis.

Esta vez, como estrella de portada de 2K25.

“En este momento”, dijo Reigns, “estoy en un buen lugar”.