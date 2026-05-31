Las Prodigiosas de Sabana Grande y las Caribeñas de Salinas protagonizaron el sábado las primeras blanqueadas, en la recién iniciada temporada 2026 de la Liga Premier de Sóftbol Femenino (LPSF).

La actuación más sobresaliente de la jornada correspondió a la lanzadora Morgan Smith, de las Prodigiosas, quien trabajó las seis entradas del encuentro y ponchó a ocho bateadoras para guiar a Sabana Grande a una victoria 3-0 sobre las Grises de Humacao.

Luna Taboas encabezó el ataque ofensivo con un triple y dos carreras impulsadas.

Las Prodigiosas completaron la segunda barrida en el segundo desafío al imponerse 7-0 sobre Humacao. La lanzadora Alyssa Ramírez se apuntó la victoria luego de permitir apenas un imparable y ponchar a tres bateadoras en tres entradas de labor.

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Chloe Malau’ulu aportó ofensivamente al remolcar dos carreras para las ganadoras.

En Salinas, las Caribeñas también comenzaron la temporada con una blanqueada al derrotar 3-0 a las Valencianas de Juncos.

La mexicana Yeraldine Carrión fue la figura principal al lanzar las seis entradas y registrar seis ponches para adjudicarse el triunfo.

Sin embargo, las Valencianas respondieron en el segundo encuentro de la jornada para dividir honores al imponerse 3-1.

Xeana Kamalani se acreditó el triunfo tras trabajar dos entradas con tres ponches.

La acción de la LPSF continúa este domingo cuando las Prodigiosas visiten a las Leonas de Ponce, desde las 3:00 p.m. Asimismo, las Costaneras de Guánica viajarán a Juncos y las Caribeñas a Humacao en dobles partidos pautados para las 4:00 p.m.