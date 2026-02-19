Salinas. Los organizadores del Medio Maratón San Blas aseguraron este jueves, en conferencia de prensa, que están preparados para celebrar sin interrupciones la edición 2026, que recibirá una cifra récord de 5,000 participantes.

La cifra récord y las situaciones de interrupción que ocurrieron en la edición 2025, con 3,200 corredores, levantan la pregunta: ¿cómo Coamo hará para evitar las interrupciones esta vez, con 1,800 corredores más en comparación con la edición 2025?

El director de la logística del movimiento de atletas, Einar Ramos, lo resumió de una manera.

“El plato está servido. Ahora la bola está en la cancha de los corredores”, dijo Ramos.

San Blas hará este viernes un simulacro del movimiento de corredores. La carrera es el domingo, 1 de marzo.

Ramos explicó que los organizadores han estado ocho meses coordinando la logística para el movimiento de los corredores desde el estacionamiento hasta el área de salida y agregó que visitó el Maratón de Medellín, en Colombia, para observar cómo ese evento maneja a 27,000 corredores.

Peter Njeru, de Kenia, cruza primero la meta del San Blas 2025 con el mejor tiempo que Coamo ha visto desde la edición del 2013. ( Suministrada/Carlos Zayas Zayas )

Lo primero que presentó San Blas este jueves en materia logística es el plan de la Policía de Puerto Rico para el tránsito vehicular. La edición de 2025 tuvo congestión en la carretera 153, que conduce a Coamo.

Tráfico en la #153

El comandante del área de Aibonito, Luis Hernández Aponte, sostuvo que se ha coordinado con la división de carreteras de Ponce para que tenga personal temprano en la madrugada destacado en la 153, con el fin de evitar o acomodar los vehículos que se estacionan a la orilla de la carretera y provocan congestión en el flujo hacia Coamo.

“Esa área, que conecta a Coamo que es la carretera 153, en donde están los negocios, le corresponde a Ponce, que ya tiene un plan para que el tránsito fluya mejor. El plan es buscar la forma para que no estacionen tantos vehículos para que transcurran mejor los vehículos que vayan hacia el maratón. También el maratón es más temprano y entendemos que no debe haber tráfico en esa vía”, destacó el comandante en un aparte durante la conferencia de prensa.

Naturalmente, San Blas coincide con las celebraciones del tradicional Festival de Coamo, que inicia el viernes, con música, gastronomía y, naturalmente, con el tráfico vehicular que eso conlleva.

La carretera #14, de Aibonito a Coamo, estará cerrada desde las 8:00 p.m. del sábado previo a la carrera.

Llegar desde las 2:00 a.m.

Los organizadores insistieron en que los corredores comiencen a llegar a Coamo entre las 2:00 a.m. y las 5:00 a.m. para la carrera que inicia a las 6:30 a.m. Dentro de esas horas correrá el transporte en guagua desde el estacionamiento hacia el área de salida.

“La última guagua sale a las 5:00 a.m. El que se quedó, se quedó”, avisó Ramos.

Celebración del Medio Maratón San Blas 2024. ( Carlos Rivera Giusti )

Esa es la hora sugerida de acuerdo con el plan de transporte, aunque los organizadores reconocen que es “incómoda” la espera entre 2:00 a.m. y 6:30 a.m. Ramos dijo que han procurado tener en el área de salida las facilidades necesarias para hacer cómoda la experiencia.

“Sabemos que es incómoda. Pero en la salida habrá refrigerios, música, lugar en donde calentar, carpas, baños suficientes y lugar en donde estar. El tiempo pasa a las millas; los joggers lo saben. Tendrán espacio”, dijo Ramos en un aparte.

Las áreas de estacionamiento serán los terrenos de las facilidades de FIFA, ubicadas en la zona industrial de Pridco, detrás del velódromo panamericano. Estarán rotulados los accesos desde la #153 hacia el estacionamiento.

Desde el estacionamiento, las guaguas comenzarán a transportar únicamente atletas hacia la salida desde las 2:00 a.m. Los familiares tendrán otro transporte. La última guagua de atletas saldrá a las 5:00 a.m. hacia la salida.

“Habrán dos sets de guagua. Las guaguas de atletas estarán rotuladas con ‘Atletas’ en las ventanas. La de los familiares también estarán marcadas”, dijo Ramos.

Ramos calculó en unos 15 a 20 minutos el transporte desde el estacionamiento hacia la salida. También estimó en 500 metros la caminata que los corredores deberán hacer desde el punto en que los deja la guagua hasta el área de salida.

De regreso hacia el estacionamiento, una vez finalizada la carrera, las guaguas llevarán atletas y familiares juntos hasta las 11:00 a.m., cuando sale la última guagua hacia los vehículos, aseguró.

Los corrales de salida

La salida de la carrera será escalonada, comenzando con las sillas de ruedas desde las 6:00 a.m. y seguida por los élite a las 6:30 a.m.

El grueso de los 5,000 corredores comenzará a salir escalonadamente luego de los élite y en un total de tres “corrales”.

Los joggers se ubicarán entre el corral 1 y el 3, dependiendo del tiempo de llegada que el atleta sugirió en su inscripción. Entre las salidas de corrales habrá 1:30 minutos de separación.

“El jogger sabe su corral ya porque su número de corredor, al lado izquierdo, tiene inscrito el ”corral 1, corral 2...″. Ellos ya saben”, señaló Ramos.

El corral 1 es para corredores con tiempo estimado de 1:30 horas de llegada. El #2 es para corredores entre 1:31 y 2:30 horas de llegada. Y el corral 3 será para joggers entre 2:31 y 3:30 horas de llegada.