La líbero de las Atenienses de Manatí, Soreily Ortiz, fue dada de alta tras sufrir una fuerte contusión durante el partido del miércoles frente a las Cangrejeras de Santurce en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu, confirmó a Primera Hora la gerente general de la escuadra manatieña, Claudia Santini.

“Gracias a Dios anoche (miércoles) mismo la llevamos a sala de emergencias. Le hicieron un CT (tomografía computarizada) y nos dijeron que el cantazo que se dio, la contusión fue tan fuerte, que el cuerpo convulsó como para protegerla. Ella está bien. Ya le dieron de alta y está estable”, sostuvo Santini.

PUBLICIDAD

Según explicó la gerente general, la jugada se produjo cuando la central de Santurce remató, y en su intento por bloquear, Ortiz no lo hizo con las manos y terminó recibiendo el impacto del remate directamente en el rostro.

“Nadie sabía la real gravedad de lo que había pasado. Se vio como un cantazo bien fuerte, pero estaba de pie, no cayó al piso y estaba hablando. Ella fue una guerrera porque se quedó en esa cancha y se mantuvo jugando hasta el último momento que pudo. Nunca pidió cambio aún sintiéndose como seguramente se tenía que estar sintiendo“, dijo Santani.

Minutos después, justo antes de que Nicole Drewnick ejecutara un servicio, se escucharon gritos desde el banquillo de Manatí. Al mirar hacia atrás, las jugadoras observaron a Ortiz tendida sobre el tabloncillo, cerca de las gradas laterales. La líbero fue atendida por personal médico y, tras varios minutos, trasladada en camilla fuera de la cancha.

El encuentro fue detenido en el tercer parcial y posteriormente se le adjudicó la victoria al conjunto cangrejero, que había ganado los primeros dos sets y dominaba el tercero al momento de la interrupción.

Ortiz fue transportada de inmediato al Doctor’s Center Hospital Manatí, donde fue evaluada en sala de emergencias.

“Ya que la estabilizaron, es seguir haciéndose estudios, ya que las contusiones a veces se reflejan mucho después. Ella va a estar en descanso. No va a estar en la cancha ni puede practicar. No se puede arriesgar a que vaya a recibir otro golpe y que algo mayor pase. Nosotros no queremos eso. Así que por el momento está en descanso hasta que le den el visto bueno para poder jugar”, sentenció Santini.