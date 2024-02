Por las pasadas cuatro décadas, Savio Vega se ha consolidado como uno de los mejores luchadores profesionales que ha salido de Puerto Rico, peleando bajo nombres como TNT, Kwang o su actual identidad en todas partes del mundo.

En la noche del sábado, conmemoraron su histórica carrera en lo que se ha convertido en la casa de la lucha libre puertorriqueña, la cancha José “Pepín” Cestero, en Bayamón, con una cartelera de su propia compañía International Wrestling Association (IWA).

Allí subió al ring una vez más, pero esta ocasión fue diferente. Por primera vez en Puerto Rico, participó en una pelea de parejas en la que unió fuerzas con “Los Boricuas”, una facción compuesta por Miguel Pérez, José Estrada Jr., Huracán Castillo Jr. y él que hizo estragos en la entonces WWF a finales de la década de los 90.

Pero, para convertirse en la figura que es actualmente en esta industria, Savio dio sus primeros pasos en un cuadrilátero de lucha libre desde bien temprano en su vida. De hecho, cuando se graduó de escuela superior ya llevaba más de cinco años “jugando a la lucha libre” en el pueblo de Vega Alta. Y quizás esa pasión por este rudo deporte nunca hubiese despertado en él si un día, por equivocación, no hubiese cambiado el televisor al canal siete.

“Cambiando de canales, le di una vuelta (al televisor) y no había nada. Volví y le di otra vuelta más sin saber que el destino me tenía una jugada. A las 5:00 p.m. era el programa ‘Titanes en el Ring’, y cuando eso empezó entró por mis ojos algo que salió de la pantalla y se alojó en algún lado de mi cerebro”, relató Vega en entrevista con Primera Hora.

“Cuando yo salgo de cuarto año, ya yo estaba luchando. Cuando yo me enamoré de la lucha libre tenía como 12 años. Seguí viendo lucha libre con los panas de la escuela y para el 1974 nos dimos cuenta de que Capitol Sports Promotion estaba corriendo en la televisión porque ya ‘Titanes en el Ring’ se había acabado”, abundó.

La fiebre que sintió Vega por la lucha libre fue tanta que se inscribió en unas clases de taekwondo a temprana edad. Poco sabía que esas destrezas que aprendería en el taekwondo jugarían un papel importantísimo en la carrera de 40 años que estaba por comenzar.

En sus clases de arte marcial, conoció a un joven que le llamaba Junior. Tras formar una amistad con él, Junior dejó el taekwondo por un año y, al retornar, Savio le preguntó qué había hecho todo este tiempo. Este le contestó que “estaba luchando”.

“Cuando ese tipo dijo eso, yo lo agarré por el kimono y le dije: ‘Yo quiero ser luchador. Tú me tienes que llevar para allá'“, contó.

A los días, Junior lo llevó a un gimnasio, localizado frente a la plaza del pueblo de Dorado, que era donde estaba entrenando para ser luchador profesional. Y así fue como Savio empezó a gatear en la lucha libre.

“El primer ‘cocotazo’ que yo cogí me lo dio Chicky Starr”, recordó.

“Cuando empiezo en el gimnasio de lucha libre, yo le daba $2 a uno de los vecinos para que me dejara en Dorado. Después, yo buscaba cómo regresar... Yo tenía ya un cuerpo más o menos formado y en el arte marcial ya estaba bastante maduro. Empecé a luchar (como aficionado) y mi primer nombre fue el Karateca Asesino”, agregó.

Sus comienzos en Capitol Sports Promotion

Con el tiempo, empezó a trabajar como seguridad en la Capitol Sports Promotion gracias a uno de sus tíos que ya laboraba en esa área de la empresa. Mientras le proveía seguridad a Capitol, ya luchaba como aficionado en otras compañías independientes. Precisamente, fue en uno de esos eventos que le llamó la atención al fenecido Isaac Rosario y este le dijo: “Tú luchas mejor que toda esta gente que está aquí. Voy a hablar con (Capitol) para que te den una oportunidad”.

A la semana, esa oportunidad que le prometió Rosario le llegó. Claro está, fue mucho antes de lo que el vegalteño imaginó.

“Me llamó uno de los que trabaja con los talentos y me preguntó si luchaba y si podía estar el miércoles en la ‘Pepín’ Cestero, de Bayamón”, comentó.

Esa noche, Vega debutó en la misma cancha, donde en un futuro tendría múltiples icónicas peleas contra Invader #1, Ray González, Ricky Banderas, entre otros. En su debut como luchador profesional, tuvo dos luchas. La primera fue con El Súper Médico y la otra fue en parejas con Smith Hart, el hermano mayor del legendario Bret Hart.

Durante su tiempo en Capitol, Savio se pulió con lo mejor de la lucha libre boricua. Fue manejado por El Profe y tuvo grandes rivalidades contra Chicky Starr, Abdulla the Butcher, Carlos Colón, Iron Sheik y The Samoans. No obstante, en ese entonces no tenía el personaje de “El boricua mayor” y tampoco andaba con un bate diciendo que las cosas son “a su manera lo pa’ la calle”.

Savio Vega, en ese entonces TNT, junto a Carlos Colón. ( Suministrada )

Para la década de los 80, este luchaba bajo la identidad de TNT, un karateca que peleba con su cara pintada y se destacaba por sus impresionantes patadas, o como Savio lo describió: un experimento.

“TNT fue un experimento... Ya yo estaba usando el arte marcial, pero, cuando nació TNT, tuve que apretar las tuercas. Ellos (gerencia de Capitol) ni sabían qué era TNT. Recuerdo que el Invader echándome el hombro me dijo: ‘Esta es tu oportunidad. Si lo haces bien (te quedas) y si no te vas’“, indicó.

Vega dijo que para la creación del personaje de TNT aportaron ideas Carlos Colón, Invader #1, Hugo Savinovich y El Profe. A pesar de que Vega piensa que TNT fue hecho como una mezcla en una batidora, ya el vegalteño estaba seguro del talento que poseía en el cuadrilátero y pudo conectar con el público.

“El personaje escaló tan fuerte con la fanaticada, especialmente los jóvenes, porque era como un superheroe en carne y hueso. Lo veían tirando patadas y no podían disfrutar de eso en otro lado más que en las películas... Si los productores hubiensen tenido una mentalidad de negocio, TNT hubiese sido más grande todavía”, opinó.

De solo un torneo, a una larga estadía en Japón

En el 1987, la carrera de Vega tomó un giro inesperado cuando Abdulla the Butcher lo invitó a que lo acompañara a Japón para luchar en uno de los torneos de parejas más importantes en aquellos tiempos, el Real World Tag League de All Japan Pro Wrestling (AJPW).

Tras su participación, el promotor de AJPW quedó tan encantado con el boricua que le pidió que se quedara un més más en el país asiático para que continuara participando en otros eventos de la compañía.

“Años después, regresé de Japón de la mano de Víctor Quiñones. En Puerto Rico me cerraron las puertas por Japón sin yo saberlo. Yo pensaba que en Japón solo iba a hacer ese tour y ya está. Los veteranos de aquí usaron eso y me trancaron las puertas”, sostuvo.

“Bruiser Brody fue uno de los que me dijo que tenía mucho talento y me debía ir a Estados Unidos a luchar. Cuando me dijo eso, al mes y pico fue que sucedió su accidente”, añadió.

Llegada a la WWF

Con las puertas cerradas en la isla, Vega volvió a Japón en el 1990 por su cuenta, pero esta vez con la empresa New Japan Pro Wrestling, donde compartió con figuras como Yokozuna, The Wild Samoans, Vader y Bam Bam Bigelow.

A través de Bigelow, obtuvo el contacto Razor Ramón, quien en era uno de los luchadores más prominentes de la WWF en la década de los 90. Vega lo llamó y Ramón le indicó que había hablado con Vince McMahon y este decidió invitarlo a un tryout de la compañía.

El puertorriqueño audicionó a la WWF con dos luchas. En su primea, no le fue muy bien y hasta Razor le reclamó que ese no era el TNT que recordaba haber visto en Puerto Rico. En su segundo turno al bate, Vega no lo defraudó y sacó a pasear ese estilo que le había dado reconocimiento a nivel mundial.

Savio Vega llegó a la WWF bajo la identidad de Kwang, un peleador de artes marciales asiático. ( WWE )

Después de unos meses, finalmente recibió la esperada llamada y fue contratado por la WWF. De TNT paso a ser llamado Kwang, un personaje bastante parecido al que tenía en Japón y Puerto Rico, pero, en lugar de pintarse la cara, luchaba enmascarado. Kwang no duró mucho porque, con el Día Nacional de la Parada Puertorriqueña en el 1995, McMahon decidió que necesitaba tener un luchador boricua en su empresa.

Vega era el único puertorriqueño en la WWF y optó por quitarle la máscara de Kwang y convertirlo en el personaje por el que todos lo conocen en la actualidad: Savio Vega.

Irónicamente, esta nueva faceta arrancó con Razor Ramón, quien fue responsable de la llegada del boricua a la compañía de McMahon. Vega mantuvo su alianza con Ramón por más de un año y hasta llegó a las finales del torneo King of the Ring en el 1995. Como dato curioso, esa noche disputó cuatro luchas.

Savio Vega durante su corrida en la WWF en la década de los 90. ( WWE )

Una memorable rivalidad y química con Stone Cold

Un año después, tuvo quizás su mejor rivalidad en la WWF con “Stone Cold” Steve Austin, quien se convertiría eventualmente en la cara de la empresa y es considerado por muchos como el mejor luchador en la historia.

Junto a Savio, Stone Cold tuvo su primera lucha en Wrestlemania en la duodécima edición. Aunque Vega afirmó que no es su encuentro favorito con Austin, relató que tuvo buena química con el tejano desde el primer día, ya que este audicionó para ser contratado por la WWF con una lucha contra el vegalteño en San Antonio, Texas.

“Stone Cold y yo fuimos a la misma escuela en diferentes estados. Yo en Puerto Rico y él en Estados Unidos. El estilo de lucha de Puerto Rico era el mismo de Estados Unidos porque acá yo luchaba con tantos americanos, y quizás él llegó a luchar con uno que otro. Pero, cuando él y yo nos agarramos, estábamos tocando la misma tonada”, aseguró.

“Nosotros agarramos a ese público y lo pusimos al réves. Aquella gente se volvió loca y Pat Paterson vino gritándome y me dijo que estuvo grandiosa. De ahí para abajo nos casaron y estuvimos luchando casi un año. Nosotros fuimos perfeccionando y teníamos luchas de cinco estrellas todas las noches. Nunca le bajamos”, añadió.

Tras su feudo con Austin, Vega formó parte de la facción “The Nation of Domination” en el 1997. Pero, meses después creó su propio grupo, “Los Boricuas”.

Vega fue dejado en libertad por la WWF en el 1998. Luego, fue contratado para WWF Super Astros, un programa en español de la empresa, pero fue cancelado y volvió a ser despedido en el 1999.

Marcando una era con la IWA

Después su salida de la WWF, regresó a la isla y fundó junto Víctor Quiñones y Miguel Pérez Jr. la IWA, una compañía que marcó una época en la lucha libre puertorriqueña.

La IWA inició en la cancha de voleibol Domingo “Lulo” González, en Carolina, donde apenas asistían alrededor de 20 personas. Pero, llegaron a un acuerdo con Telemundo Puerto Rico para transmitir su programa “Impacto Total” los viernes, a las 12:00 a.m. y el resto fue historia.

“Ese show se estaba pegando porque todos los pops en Puerto Rico ponían a las 12:00 de la noche. Estaba todo el mundo viendo lucha libre a esa hora”, recordó.

El auge de la IWA aumentó tanto que el canal les pidió que producieran un programa de dos horas para transmitir todos los sábados a la 1:00 p.m. Eventualmente, la IWA terminó apoderándose de las tardes de la televisión boricua con dos programas los sábados y domingos.

La empresa revivió la lucha libre en la isla con carteleras que en cada coliseo que se llevaban a cabo eran un lleno total, sin importar si eran en la “Pepín” Cestero o en el Coliseo Roberto Clemente. Allí, los seguidores de esta industria vieron desarrollarse a estrellas como Ricky Banderas, El Léon Apolo, Shane The Glamour Boy, Thunder y Lighting, entre otros.

Para Savio, la clave de este éxito rotundo que tuvieron fue la historia que les contaban a sus televidentes cada fin de semana por la pantalla chica.

“El cocinero es muy diferente en este restaurante. Hay muchas compañías, pero la sazón de esa gente es diferente a la que se hace aquí. Allá afuera hay una gama tremenda de luchadores, pero el cocinero es la diferencia”, expresó.

La IWA llegó a traer a Puerto Rico a grandes luchadores como The Undertaker, The Rock y Kane, pero desapareción en el 2011, cuando NBC compró a Telemundo Puerto Rico. Vega contó que NBC sacó a múltiples proramas del aire, incluyendo ambos de la IWA (Impacto Total y Zona Caliente). Luego de eso, los días de la compañía estaban contados.

No obstante, Vega y Pérez no desistieron y revivieron a la IWA en el 2019. Aprovechando la era digital, transmitieron sus programas por YouTube y recientemente llegaron a un acuerdo para emitir “Impacto Total” todos los sábados a las 2:00 p.m. por TeleOnce.

“El sazón que estamos trabajando está ahí. Todos los que están, excepto Miguel y yo, son chamacos nuevos. Tenemos uno que yo digo que es el ‘Caballo de Troya’, John Hawking. Ese chamaco tiene un ángel tremendo, está aprendiendo y, cuando salga de ese cascarón, no habrá quién lo pare”, señaló.

Sobre su retiro, Vega comentó que desconoce cuándo enganchará las botas, pero el día que lo haga continuará haciendo lo que lo enamoró de la lucha libre: producir carteleras.

“Me encanta de la manera que pasó mi carrera. ¿Qué cambiaría? No cambiaría nada, porque si hubiera cambiado algo no estuviera aquí. Estuviera muerto o loco por ahí. El destino me tenía está jugada y cada cosa que yo he hecho ha contribuido para llegar hasta aquí“, concluyó.