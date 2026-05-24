La alpinista Nicole Santiago escribió una nueva página en la historia del país al convertirse en la primera boricua en conquistar la cima del Monte Everest, el punto más alto del planeta con 8,848.86 metros de altura.

Santiago, natural de California pero de padre puertorriqueño, alcanzó la cumbre el pasado 20 de mayo y completó así el último pico del reto de las Siete Cumbres. Esto consiste en escalar la montaña más alta de cada continente.

Tras completar la subida, Santiago -de 41 años- compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram acompañado de una fotografía sosteniendo un papel con las banderas de Puerto Rico y Estados Unidos.

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17 Fotos A sus 41 años, Nicole Santiago intentará subir al monte más alto del planeta.

“Sí se puede”, escribió la puertorriqueña.

“Tres palabras sencillas que encierran el espíritu de resiliencia, esperanza, sacrificio y fe”, agregó Santiago en la publicación.

“En la cima del Everest, llevé las banderas de Estados Unidos y Puerto Rico porque ambas forman parte de mi historia. De niña, hubo momentos en que me pregunté si era lo suficientemente puertorriqueña. Pero al estar en la cima del mundo como la primera mujer puertorriqueña en alcanzar el Everest, comprendí algo poderoso: la identidad no se trata de demostrar nada a uno mismo, sino de honrar las raíces y llevarlas con orgullo. ‘Sí se puede’ significa ‘sí, puedes’. No solo para mí. Para cualquiera que tenga un sueño más grande que su miedo”, continuó.

“Esta cima pertenece a cada persona que alguna vez ha dudado de sí misma, a cada persona que alguna vez se ha sentido atrapada entre dos mundos y a cada persona que aún lucha por creer en sus capacidades”, finalizó.

En una entrevista previa con Primera Hora, la alpinista compartió que aunque la escalda en sí representaba un gran desafío, "lo más difícil es la parte mental. Mantenerte fuerte cuando estás cansada, incómoda, lejos de casa”.

Santiago también buscaba romper estereotipos. En el alpinismo, luego de los 40 años, las probabilidades de éxito disminuyen.

“Me siento mejor que cuando tenía 20 años”, afirmó. “La gente pone límites a lo que puedes hacer según tu edad. Tú decides qué es posible”.

Con su logro quiere servir de inspiración, especialmente a puertorriqueñas que no se ven reflejadas en este tipo de hazañas.

De acuerdo a reportes del portal Everest Chronicle, la expedición, que inició en marzo, fue guiada de manera individualizada por el alpinista nepalí Abiral Rai, quien completó además su tercer ascenso exitoso al Everest en esta temporada.

Según datos del Departamento de Turismo de Nepal, alrededor de 270 escaladores alcanzaron la cima desde el lado nepalí ese mismo día. La hazaña de la boricua ocurrió durante una de las jornadas más concurridas de la temporada de primavera en el Everest.