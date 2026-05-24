Las bicampeonas Brujas de Guayama, una de las franquicias más emblemáticas de la Liga Puertorriqueña de Baloncesto Femenino (LPBF), anunciaron los pasados días la integración de la capitana de la Selección Nacional de Baloncesto femenino, Pamela Rosado, como coapoderada del equipo junto a Valeria Porrata-Doria Sánchez, exvoleibolista de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

La llegada de Rosado marca el inicio de una nueva etapa para la organización, fortaleciendo el compromiso de las Brujas con el desarrollo del baloncesto femenino en Puerto Rico y el impulso de nuevas generaciones de atletas.

Reconocida por su extraordinaria trayectoria en la cancha, Pamela Rosado ha sido una de las figuras más influyentes del baloncesto femenino puertorriqueño. Representa a Puerto Rico en múltiples escenarios internacionales, incluyendo Olimpiadas, Mundiales, torneos FIBA, Juegos Centroamericanos y del Caribe y Juegos Panamericanos, dejando una huella por su liderazgo, disciplina y pasión por el deporte.

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“Para mí representa un honor y una gran responsabilidad formar parte de la gerencia de una franquicia con tanta historia y significado como las Brujas de Guayama. Este paso me permite continuar aportando al crecimiento del baloncesto femenino desde otra faceta, apoyando a nuestras atletas, desarrollando nuestro talento y trabajando para seguir elevando el nivel de nuestro deporte en Puerto Rico”, expresó Rosado.

Por su parte, Porrata-Doria destacó la importancia de sumar a Rosado al liderato de la franquicia. “La integración de Pamela representa una gran noticia para nuestra organización y para la LPBF. Su experiencia, liderazgo y conocimiento del juego aportarán enormemente a nuestra visión de continuar fortaleciendo a las Brujas de Guayama dentro y fuera de la cancha”.

Las Brujas han sido una de las franquicias más exitosas, distinguiéndose por su competitividad, desarrollo de talento y aportación al crecimiento del baloncesto femenino en la isla. El equipo ha conquistado dos campeonatos nacionales y un subcampeonato, y cuentan con algunas de las jugadoras más destacadas del país, consolidando una sólida fanaticada y una tradición de excelencia deportiva.

Con esta nueva alianza en la administración del equipo, las Brujas reafirman su compromiso de continuar siendo protagonistas en la LPBF y de impulsar el desarrollo del deporte femenino en Puerto Rico.