A poco más de un mes para que inicien los Juegos Olímpicos Invernales en China, el delegado de Puerto Rico para este tipo de evento desconoce si la Isla tendrá representación.

Dos atletas son candidatos a representar a Puerto Rico. Estos son William Flaherty y Kellie Delka, quien compitió el pasado fin de semana en Alemania en la modalidad de trineo Skeleton y finalizó en el puesto 15 entre 26 atletas.

Los deportes invernales se mantienen bajo la sombrilla del Comité Olímpico de Puerto Rico con estatus de probatorio. Los deportes invernales costean todos sus gastos y necesita el aval del Copur porque los Juegos Invernales son un brazo del Comité Olímpico Internacional.

Antonio Colón, quien es el encargado de los deportes invernales en lsla, explicó que desconoce en este momento si Flaherty o Delka verán acción en Pekín 2022 porque no hay una seguridad de que el evento se celebrará y porque hay carencia de viajes aéreos hacia China desde hace varios meses.

“Tenemos que estar allí el 1 de febrero. En dos semanas debemos saber”, dijo Colón.

La situación del COVID-19 mantiene la celebración de los Juegos Olímpicos Invernales en duda. Potencias como Canadá han dicho recientemente que temen por la salud de sus atletas.

Colón agregó que ha sido un reto conseguirle pasajes a los atletas. Argumentó que las reglas de vuelo han cambiado con el nuevo alza de contagios a COVID-19, que algunas líneas aéreas han cancelado vuelos a China y que el único puerto de entrada al país asiático es por Japón.

“Es un reto conseguir los vuelos para asistir. No hay disponibilidad. No hemos podido comprar los vuelos porque no hay disponibilidad”, dijo Colón.

Puerto Rico fue representado en la edición del 2018 en Corea por Charles Flaherty, quien vio acción en la modalidad de esquí alpino. William Flaherty es hermano menor de Charles. Ambos son atletas nacidos en Estados Unidos que son residentes en la Isla porque su padre, quien de paso falleció tiempo después de impulsar la carrera olímpica de William en el 2018, se mudó a Puerto Rico aprovechando la ley de incentivos que buscó atraer a millonarios al país de hacerse residentes e invertir parte de su riqueza en la Isla.

En cuanto a las Olimpiadas Invernales, la Isla ha sido representada mayormente por estadounidenses o por boricuas por ascendencia que practican el deporte en Estados Unidos. Delka, por ejemplo, fue atleta de Estados Unidos antes de pasar a representar a Puerto Rico.