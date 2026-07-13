Las organizaciones de las Olimpiadas Especiales Puerto Rico (SOPR, por sus siglas en inglés) y Virtus Puerto Rico firmaron un histórico acuerdo colaborativo que beneficiará a los atletas con discapacidad intelectual en el País.

Esta colaboración entre ambos organismos permitirá identificación y captación de talentos para fortalecer el desarrollo deportivo, la inclusión y las oportunidades competitivas de atletas con discapacidad intelectual en la isla.

“Los atletas identificados por SOPR con potencial de alto rendimiento podrán ser referidos a la programación e iniciativas competitivas de Virtus, mientras que los atletas identificados por Virtus que no cumplan con los criterios de alto rendimiento pero que puedan beneficiarse de programas deportivos inclusivos y de desarrollo competitivo en los diferentes niveles de habilidad, práctica distintiva de Olimpiadas Especiales Internacional, podrán ser referidos a SOPR”, explicó el presidente de SOPR, Arnaldo Pérez, en declaraciones escritas.

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Por su parte, Miguel Caraballo, presidente de Virtus Puerto Rico, comentó que “este acuerdo representa un compromiso firme con nuestros atletas y con Puerto Rico. La unión de estas dos organizaciones amplía las oportunidades para que cada atleta, sin importar su nivel de habilidad, pueda desarrollarse, competir y alcanzar su máximo potencial”.

Aunque ambas organizaciones trabajan con atletas con discapacidad intelectual, su impacto es diferente. Virtus Puerto Rico se enfoca en el deporte de alto rendimiento, en donde los participantes tienen que cumplir con marcas requeridas para poder participar a nivel internacional y representar al País. Virtus trabaja de la mano con el movimiento paralímpico. Mientras que SOPR se enfoca y trabaja por niveles de habilidad, teniendo como norte que las competencias sean equilibradas en cada uno de estos niveles, ya sea en un nivel bajo como en el más alto.

Además, parte del acuerdo colaborativo consiste en que ambos grupos se apoyen en procesos de certificación y evaluación diagnóstica, desarrollo de talleres y cursos, captar atletas y la coordinación de voluntarios en las actividades de ambas organizaciones, entre otros temas.