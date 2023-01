El finalista de Tokio 2020, el skater toabajeño Steven Piñeiro, está haciendo una concentración en Japón para competir en el Campeonato Mundial de Park desde el 5 de febrero y dijo que le ha ido tan bien allá que quisiera extender esa base de entrenamientos hasta las Olimpiadas París 2024.

En Japón fue que debutó el año pasado la patineta en el calendario olímpico. Japón, de hecho, logró como delegación cinco medallas de las 12 preseas que repartió Tokio 2020, incluyendo dos oro.

Piñeiro, de 26 años, dijo que está encantado en Japón, particularmente en la ciudad Nagoya en donde hace el campamento de entrenamiento previo al Campeonato Mundial, que se celebrará en los Emiratos Árabes.

“Me hace falta Puerto Rico, pero estoy bien feliz aquí“, dijo el toabajeño.

Espeficó que la cultura japonesa de respeto y disciplina en el skate, las instalaciones para entrenar le han ayudado grandemente en el corto periodo que lleva enfocado allá.

“Aquí no hay bochinche entre los atletas. Aquí tienen un cultura de crecer, de ayudarse, de aprender. Ya siento que he crecido tanto en dos semanas que me imagino cuánto puedo crecer estando meses por acá“, dijo.

Igualmente ha hecho la tenismesista utuadeña Adriana Díaz, quien lleva destacada en Osaka, Japón desde el año pasado, trabajando con un club de tenis de mesa en esa ciudad. La jugadora ha dicho que todos los atletas allí tienen un nivel que la ha hecho crecer como jugadora.

Steven Piñeiro ( Ramón “Tonito” Zayas )

Piñeiro dijo que se transportará al norte de Nagoya para ir a entrenar en una instalación bajo techo con bowls y finalizar su preparación para el Mundial de park. Dijo que área de competencia del Mundial es diferente.

“Vamos duro para allá al Mundial Ya siento las energías. Es un parque diferente para mí, pero vamos duro”, dijo.

Además de Piñeiro, otros seis boricuas verán acción en el Mundial, que inicia el sábado con la modalidad de Street. En ese estilo verán acción cinco boricuas, incluyendo al olímpico Manny Santiago. También verá acción en la modalidad de Park el hernamo de Piñeiro, Juan, de 25 años.

“Mi hermano tiene talento para ser medallista. Lo que pasa es que estaba más dedicado al trabajo. También me lo quiero traer para acá, a Japón”, dijo Piñeiro.

El regreso de los Emiratos Árabes, Piñeiro tiene deseos de seguir su campamento en Japón y extenderlo hasta la celebración de los Juego Olímpicos París 2024. Dijo que necesita completar gestiones de visado para porder permanecer en el país asiático.

Piñeiro tiene la ayuda del Comité Olímpico de Puerto Rico, así como del Departamento de Alto Rendimiento del Departamento de Recreacón y Deportes.

“Gracias al Copur estoy enfocado aquí. El plan es quedarme hasta las Olimpiadas. Aquí puedo llegar a mi máximo nivel. Si quiero una medalla, estando a aquí en Japón, es la mejor opción”, dijo el medallista de los I Juegos Mundiales de Playa.