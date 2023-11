Mientras los surfers adultos de Puerto Rico se preparan para clasificar en febrero a las Olimpiadas París 2024, una delegación de 10 surfers juveniles representarán a Puerto Rico desde este jueves en el Mundial Juvenil de la Asociación Internacional de Surfing o ISA en Brasil.

El Mundial Juvenil tiene dos divisiones por rama Sub 18 y Sub 16, informó el presidente de la Federación de Surfing de Puerto Rico, Oscar Martínez. La delegación también tiene cuatro surfers alternos.

Y Puerto Rico llega a Brasil con expectativas de buenas actuaciones.

“Esa delegación es el futuro del surf competitivo de Puerto Rico. Ahí está Sage Katz, de Isabela, sobrino de Brian Toth. Está en su último año de Sub 18, el año antes de entrar en la categoría Open, y esperamos buenos resultados de él. También están las hermanas Soto de Aguadilla, Miamar y Sinaí. Proyectamos que van a ser el futuro del surf. En su primer mundial se destacaron en ambas divisiones y esperamos grandes resultados de ellas en el Mundial”, dijo Martínez.

Jack Young, Elián Carlos Gelabert, Allan Sellsby, Mya Kuzmovich, Emma Cruz, Joey Biasotto y José Ángel Morales completan los 10 surfers que representarán a Puerto Rico en el Mundial ISA. Los atletas alternos son Esteban Otaño, Sebastián Llompart, Mateo Poinson, Olivia Cruz y Amari Moore, nombró el presidente federativo.

“Esa es nuestra delegación, que incluye a José Ángel Morales que se mudó a Hawai para coger olas más grandes. Ahí tenemos atletas desde San Juan hasta Rincón”, señaló Martínez.

En la rama femenina, Miamar Soto y Kuzmocich doblarán categoría; ambas competirán tanto en Sub 16 como en Sub 18 en Brasil.

Biasotto, Young, Katz, Miamar Soto y Kuzmovich regresan al Mundial luego de hacer participado en la edición 2022 en El Salvador.

Katz irá a su segunda campaña de Sub 18 en mundiales. Arribó en el 2021 en la posición 57 de El Salvador. Biassotto y Young competirán por primera vez en el Sub 18 en el Mundial luego de haber participado en Sub 16 en El Salvador, en donde arribaron las posiciones 29 y 33, respectivamente.

Por su parte, Kuzmovich y Miamar Soto volverán a competir en Sub 16 luego de arribar en esa categoría en las posiciones 25 y 33, respectivamente, en El Salvador 2022.