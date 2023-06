San Salvador. Tras una larga primera jornada que requirió del regreso de los atletas boricuas a la Villa Centroamericana entre juegos, los dos equipos de tenis de mesa ganaron de Puerto Rico participando en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 dominaron sus respectivos enfrentamientos de primera ronda y consiguieron avanzar para jugar hoy jueves en la etapa cuartos de final de la fase por equipos, la que se jugará bajo el formato de eliminación sencilla.

La jornada de hoy jueves iniciará a las 8:00 de la noche, hora de Puerto Rico. Los rivales de Puerto Rico en ambas ramas aún están pendientes a ser sorteados, pero los boricuas aparecerán como primeros sembrados en ambas ramas gracias a sus respectivas sendas victorias de ayer. De ganar sus choques en la fase hoy, los equipos adelantarán a la fase semifinal del torneo, la que se jugaría junto a la prospectiva fase final este viernes, día en el que además comenzarían a disputarse las rondas individuales de las modalidades de sencillos en ambas ramas.

Hoy jueves, al menos, la carga para los equipos no será tan fuerte como lo fue ayer. En el día inaugural los juegos arrancaron a las 10:00 de la mañana y la jornada acabó alrededor de las 8:00 p.m., esto en horario de San Salvador. A los varones le tocó jugar en la jornada mañanera y en la tarde, y a las féminas en la tarde y en la noche. Entre partidos, ambos equipos regresaron a la Villa Centroamericana, la que está localizada como medio hora de distancia en el transporte de autobús, para realizar sus horas de alimentación y descanso.

En cancha, las féminas, lideradas por Adriana Díaz, ganaron el Grupo 1 de la contienda con marca de 2-0 luego de vencer en su primer juego por 3-0 a Venezuela y en su segundo por 3-0.

La victoria 3-0 ante Guyana fue producto de un triunfo en el doble por la dupla de Melanie Díaz y Alondra Rodríguez (12-10, 5-11, 11-9 y 11-7), más triunfo en sencillos por Adriana Díaz (11-2, 11-4, 11-5) y Rodríguez (11-7, 11-9 y 11-7).

Previamente en la jornada de ayer, Melanie Díaz y Brianna Burgos ganaron el doble frente a Venezuela (11-4, 9-11, 9-11, 11-6 y 11-8) y Adriana Díaz (11-7, 12-10 y 11-9) y Burgos (11-13, 11-6, 12-10, 10-12 y 12-10) sacaron los otros dos puntos en sus choques sencillos.

Si bien el dominante juego de Adriana Díaz fue de alto nivel, fue la debutante Burgos quien se hizo sentir en su debut con Puerto Rico en unos Centroamericanos.

“Para mí es un honor. No me sentí tan bien jugando, pero saqué partidos. Me sentí bien, voy a seguir y nos vamos a preparar para mañana jueves (hoy). Vamos con todo”, dijo la atleta.

Mientras, los varones ganaron el Grupo 1, también con marca de 2-0 luego de vencer ayer a El Salvador y a Venezuela.

En su segundo juego de la jornda ayer, frente a Venezuela, Brian Afanador y Daniel González ganaron el partido doble (11-6, 11-6 y 11-7) y Ángel Naranjo (11-4, 11-8 y 11-6) y Afanador (15-13, 11-9 y 11-9) sacaron los dos puntos de los sencillos.

En la mañana de ayer, por su parte, Afanador y González ganaron el doble (11-9, 11-7 y 11-4), Naranjo ganó un sencillo (3-11, 11-9, 11-5 y 11-7) y González el otro (11-7, 11-7 y 11-8).

“Este era el resultado que yo quería. El (resultado) que espero va a ser más reñido”, dijo el entrenador del conjunto masculino, Eladio Afanador, a la terminación del encuentro ante Venezuela.

El técnico destacó las cualidades de los integrantes del combinado, en particular la de Naranjo, que, aunque ya tuvo una experiencia en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, debutó en el escenario centroamericano en San Salvador. De igual manera, compartió que este jueves podría darle oportunidad a Oscar Birriel para que se inaugure en este escenario de competencia.

“Al principio estaba un poquito nervioso en mi primer partido y no tuve un buen comienzo, pero pude encontrarme y controlar mis nervios y pude salir con la victoria. Para el segundo juego, los nervios no estuvieron y me sentí bastante fluido”, dijo Naranjo.