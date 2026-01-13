La férrea defensiva de Houston eliminó a Aaron Rodgers y a los Steelers de Pittsburgh de los playoffs de la NFL, enviando a los Texans a la ronda divisional para completar el fin de semana de comodines.

Los Texans capturaron a Rodgers cuatro veces, anotaron dos touchdowns defensivos y limitaron a Pittsburgh a 175 yardas en una victoria de 30-6 el lunes por la noche. Fue la décima victoria consecutiva de Houston y la primera de la franquicia en los playoffs como visitante.

Mike Tomlin y los Steelers perdieron su séptimo juego de postemporada consecutivo, y Rodgers podría haber jugado el último partido de su carrera que terminará en el Salón de la Fama.

Houston (13-5), el sembrado número cinco de la Conferencia Americana, se enfrentará al segundo mejor clasificado, los Patriots de Nueva Inglaterra (15-3), el próximo domingo a las tres de la tarde EST. Los Bears (12-6), el segundo mejor equipo de la Conferencia Nacional, recibirán a los Rams (13-5), sembrados número cinco, en el segundo juego del domingo.

La ronda divisional comenzará con los Bills (13-5), sextos en la clasificación, enfrentándose a los Broncos (14-3), el mejor equipo de la AFC, el sábado a las 4:30 de la tarde. Los 49ers (13-5), sextos en la NFC, se enfrentarán a los Seahawks (14-3), el mejor equipo de la Nacional, en el juego nocturno.

En los juegos de comodines del domingo, Brock Purdy lanzó un pase de touchdown de cuatro yardas a Christian McCaffrey con 2:54 restantes para llevar a los 49ers a una victoria por remontada que terminó 23-19 en Filadelfia. McCaffrey también atrapó un pase de touchdown de 29 yardas del receptor abierto Jauan Jennings.

Los Patriots capturaron a Justin Herbert seis veces y limitaron a Los Ángeles a solo 207 yardas en una victoria de 16-3 el domingo por la noche.

Josh Allen llevó a Buffalo a una victoria de remontada 27-24 en Jacksonville en el primer juego del domingo. Allen anotó en una carrera de una yarda al final del último cuarto y Cole Bishop interceptó un pase de Trevor Lawrence para asegurar la primera victoria de Buffalo en los playoffs como visitante desde el Juego de Campeonato de la AFC de 1992 en Miami.

El sábado, los playoffs comenzaron con dos juegos fantásticos.

Los Bears iban perdiendo 21-3 contra los Packers de Green Bay al medio tiempo y 27-16 con poco menos de siete minutos restantes en el último cuarto antes de que Caleb Williams lanzara un par de pases de anotación. Su pase de touchdown de 25 yardas a D.J. Moore puso a Chicago por delante 31-27 con 1:43 restantes. Luego, el lanzamiento desesperado de Jordan Love hacia la zona de anotación desde la yarda 28 de los Bears fue derribado cuando el tiempo expiró para asegurar la primera victoria de Chicago en los playoffs desde la temporada 2010.

Williams terminó con 361 yardas por pase, dos touchdowns y dos intercepciones para los Bears.

En el juego inaugural del fin de semana de comodines, Matthew Stafford lanzó un pase de touchdown de 19 yardas a Colby Parkinson en el último minuto y Los Ángeles se recuperó para vencer a los Panthers de Carolina 34-31 en un juego que fue mucho más cerrado de lo esperado.

Los Rams eran favoritos por doble dígito en BetMGM Sportsbook contra los Panthers (8-10). Los Rams tomaron una ventaja de 14-0, pero no pudieron aprovechar las pérdidas de balón en la primera mitad y permitieron que Carolina se acercara 17-14 al medio tiempo.

Stafford, quien obtuvo honores All-Pro por primera vez en su carrera de 17 años el sábado, lanzó para 304 yardas, tres touchdowns y tuvo una intercepción. Puka Nacua, quien fue una selección unánime All-Pro, tuvo diez recepciones para 111 yardas y un touchdown y también tuvo una carrera de anotación de cinco yardas.

Los Rams están de vuelta en la ronda divisional por segunda temporada consecutiva. El año pasado, estuvieron a 13 yardas de eliminar a Filadelfia antes de que una captura y un pase incompleto terminaran su temporada con una derrota de 28-22.