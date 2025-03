El evento “Batalla de Leyendas” entre los tenistas Carlos Alcaraz y Frances Tiafoe ya pasó una prueba de calidad, y según las palabras de uno de sus participantes lo hizo con buenas notas.

Tiafoe tuvo palabras elogiosas para la superficie en la que se medirá este domingo en la noche ante la leyenda española en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot como protagonistas del evento “Batalla de Leyendas”.

El estadounidense practicó este domingo junto al juvenil Nicolás Rubén Álvarez Torres por alrededor de una hora. Fue una sesión liviana, en la que realizaron drilles y en la que Tiafoe aprovechó para darle consejos a Álvarez Torres.

¿Qué le pareció la cancha? La trajeron especialmente para este evento, se le preguntó a Tiafoe luego del entrenamiento.

“Bota bajo y de manera agradable, así que se siente bien. Es un poco rápido, lo cual está bien, y me gusta que sea corto en la parte de atrás porque no se puede jugar tanta defensa, lo cual es bueno porque Carlos defiende muy bien, así que los puntos serán más rápidos, y eso me gusta”, expresó el atleta de 27 años

“Es mejor para mí. Pero esta noche el ambiente será increíble, y eso es lo más importante. La gente está emocionada por el tenis aquí en Puerto Rico, y en general, el espectáculo que presentamos será bueno. Pero simplemente es agradable jugar en un lugar en el que no he jugado antes. No doy por sentado noches como esta”, puntualizó.

La superficie que se instaló en el llamado Choliseo fue traída desde Inglaterra y es la misma que se utiliza en el ATP Champions Tour, el circuito de tenis masculino destinado a extenistas profesionales que se han retirado del ATP Tour, y que se usó en el juego de exhibición entre la boricua Mónica Puig y la rusa Maria Sharapova, celebrado el 15 de diciembre de 2016 en esta misma instalación.

El partido de este domingo en la noche encarará a Alcaraz, número tres en el escalafón mundial de la Asociación de Profesionales del Tenis (ATP, por sus siglas en inglés), y a Tiafoe, número 18 de la mencionada lista. Los deportistas han prometido una velada inolvidable para los fanáticos que colmarán el recinto sanjuanero.