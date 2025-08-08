Foxborough, Massachusetts. La estatua de Tom Brady pesa seis toneladas y se eleva 17 pies del suelo, desde la parte inferior de la base de seis lados —uno por cada una de las victorias de los Patriots de Nueva Inglaterra en el Super Bowl— hasta la punta del puño de bronce levantado en celebración.

Para un jugador que era demasiado lento e inmóvil al salir de la universidad como para merecer más que una selección número 199 del draft, eso parece justo.

“Cuando me reclutaron, solo esperaba entrar al equipo. Nunca imaginé que estaría aquí dos décadas y media después, hecho de bronce y congelado en el tiempo”, dijo Brady el viernes por la noche en la ceremonia de develación de la estatua antes del primer partido de exhibición de los Patriots contra los Washington Commanders.

“Pero, la verdad, me parece bastante apropiada considerando mi tiempo en las 40 yardas”, agregó.

Brady , tres veces Jugador Más Valioso de la NFL, cinco veces MVP del Super Bowl y siete veces campeón de la NFL (ganó uno después de desertar a los Tampa Bay Buccaneers), se retiró en 2023 como el jugador más condecorado de la liga en la historia, con récords en docenas de categorías que incluyen la mayor cantidad de victorias, yardas por pase y touchdowns por pase, tanto en la temporada regular como en los playoffs.

Los Patriots lo incorporaron al Salón de la Fama el año pasado, eliminando el período de espera habitual de cuatro años, y retiraron su número 12. En la ceremonia, el propietario Robert Kraft dijo que Brady sería el primer jugador en la historia de la franquicia en tener una estatua de bronce fuera del estadio.

La obra del escultor Jeff Buccacio, fanático de toda la vida de los Patriots, develada el viernes en la plaza frente a la Tienda Profesional y Salón de la Fama del equipo, presenta una base hexagonal de granito y un Brady de 3.6 metros, en honor al número de su uniforme y cumpliendo el deseo de Kraft de que fuera más grande que la vida real. Mide 4.2 metros en total, representando los 17 títulos de la AFC Este que ganaron los Patriots en las 19 temporadas de Brady.

En sus comentarios, Brady fingió ser interrumpido por una llamada del exentrenador Bill Belichick dando su opinión sobre la estatua.

“Dijo que todavía hay margen de mejora”, dijo Brady. “Conozco esa sensación”.

Los fanáticos llenaron la plaza, se alinearon en una escalera cercana y se inclinaron sobre las barandillas dentro del estadio para ver la ceremonia, interrumpiendo a Brady coreando su nombre.

Entre los asistentes a la ceremonia se encontraban los padres e hijos de Brady, el actual entrenador Mike Vrabel y sus excompañeros Devin y Jason McCourty, David Andrews, Wes Welker y Brian Hoyer. Varios miembros de la comitiva de los Commanders también estuvieron presentes, entre ellos el gerente general Adam Peters y el exjugador de los Patriots y actual ala defensiva de Washington, Deatrich Wise.

“Siempre fue importante para mí estar ahí”, dijo Vrabel tras la victoria 48-18 sobre los Commanders . “Tener a alguien así en esta organización es algo único y muy especial. Me alegra haber podido formar parte de ella un poco”.

Además de los comentarios autodespectivos y la crítica a Belichick, Brady dijo que no creía que una estatua fuera apropiada hasta que fuera “realmente viejo”, como Vrabel.

Pero lo mejor lo guardó para sus rivales, los New York Jets.

“Esta estatua no es solo para los aficionados de los Pats. También les dará a todos los aficionados de los Jets un lugar donde lanzar sus cervezas al salir del estadio cada año”, dijo Brady. “Probablemente en el segundo cuarto”.