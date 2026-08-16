El tenista puertorriqueño Yannik Álvarez se proclamó el sábado campeón de dobles de los USTA Boys’ 18s National Championships, en Kalamazoo, Michigan.

Álvarez y su compañero Noah Johnston, segundos sembrados del torneo, culminaron una sobresaliente participación con una victoria 6-4, 6-1 en la final para conquistar el campeonato nacional de la categoría Boys’ 18s.

El triunfo adquiere una dimensión especial para el tenis puertorriqueño, ya que el campeonato de dobles otorga a sus ganadores una invitación al cuadro principal de dobles masculino del Abierto de Estados Unidos. De esta manera, Álvarez tendrá la oportunidad de competir en Nueva York junto a jugadores profesionales de primer nivel en uno de los cuatro torneos de Grand Slam del calendario mundial.

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“Este es un logro extraordinario para Yannik y para todo el tenis de Puerto Rico. Estamos viendo a un joven que continúa creciendo, compitiendo y demostrando que tiene las herramientas para alcanzar grandes escenarios. Llegar al cuadro principal del US Open es una oportunidad enorme y un motivo de orgullo para todos nosotros”, expresó la directora ejecutiva de la Asociación de Tenis de Puerto Rico (PRTA, por sus siglas en inglés), Rosa Martínez.

Para la PRTA, su desempeño representa además el potencial de una nueva generación de tenistas que comienza a abrirse paso en competencias de alto nivel fuera de Puerto Rico.